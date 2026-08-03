美國房市首見 買新屋比二手房更便宜

全國新房中位價已低於二手屋轉售中位價，「這是歷史上第一次發生這種情況」。(歐新社)

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)3日報導，從買車到買衣服，經驗法則總是二手貨較便宜，但現在美國房地產 市場卻出現50年以來首次出現狀況，購買新建房屋比買二手房花費較少。

「約翰勃恩斯研究調查公司」(John Burns Research and Consulting)最近在提供給客戶的分析報告中說，這股趨勢是從2024年開始，今年4月新建房屋價格約比中古屋便宜約2%，在有統計紀錄的52年歷史當中第一次出現。

JBREC宏觀研究經理湯瑪斯(Alex Thomas)說，從總體層面來看，全國新房中位價已低於二手屋轉售中位價，「這是歷史上第一次發生這種情況」。

但他表示，新屋價格不是在所有地區都全面下跌，優惠與降價空間「絕對取決於區域」。

湯瑪斯舉例說，佛羅里達州 、德州以及其他「陽光地帶」(Sunbelt)熱門房地產市場，建商彼此競爭，希望消化房屋供應；相反的，中西部與東北部新建房屋數量則沒有那麼多，即使到新建社區裡，建商可能並不需要提供太多優惠，因為需要競爭的二手屋供給並不多，這些地區許多屋主都牢牢綁定在3%的低房貸利率 裡而不願賣房。

他表示，目前房地產彷彿出現兩個截然不同的市場，因為二手屋價格幾乎沒有改變；某些賣家寧可選擇下架並繼續觀望，或者看看鄰居之前以多少錢賣掉房子，賣家對價格相當執著，不願降低價格把房子賣出。

房地產資訊網站Zillow分析，建商為全新房屋提供優惠聽起來很吸引人，卻要注意潛藏附帶條件，例如更低利率代表必須使用建商指定的貸款機構，而且臨時購買降息(temporary buydowns)到期之後，消費者恐將面臨超乎預期的還款金額。

另外，如果二手屋在消費者的預算範圍之內，優點其實包括社區與生活設施條件較為成熟、更具備特色、更能盡快入住等。

建商為了控制新建案的成本開銷，許多新屋都是蓋在面積較小的建地上，建築面積也較小。

湯瑪斯指出，隨著市場狀況改變，設計費用折扣、過戶費(closing costs)補貼等優惠可能逐漸消失，但在可以預見的未來裡，利率買斷(rate buydowns)等可能在競爭激烈房地產市場上成為建商的標準配套項目。