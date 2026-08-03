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歐普拉在南非創立近20年的女子學校明年關閉

記者顏伶如／即時報導
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歐普拉與她創建的「女子領導學院」學生交談。（美聯社檔案照）
歐普拉與她創建的「女子領導學院」學生交談。（美聯社檔案照）

脫口秀天后歐普拉(Oprah Winfrey)日前發表聲明指出，座落於南非約翰尼斯堡附近的寄宿學校「歐普拉女子領導學院」(Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls)將於2027年關閉，並將學校移交給豪登省(Gauteng)教育部廳。關校時還沒畢業的學生，將獲得轉學到其他學校就讀的全額獎學金。

歐普拉2002年與前南非總統、人權鬥士曼德拉(Nelson Mandela)見面之後，萌生為來自弱勢背景女孩創辦學校的構想。截至目前為止，「歐普拉女子領導學院」畢業生1000多人，某些學生繼續在南非、美國或歐洲頂尖大學就讀；女子學院目前在校生有281人。

耗資4000萬美元、占地52英畝的這所學校，創立以來曾經幾度傳出醜聞。2007年學校開幕時，曾經因為設備過於豪華引發爭議，校園裡有兩座劇院、一個瑜伽室以及一間美容院。開幕後幾個月，數名學生指控遭到一名已離職的宿舍管理員虐待與性侵，歐普拉親赴南非向家長與學生道歉，管理員所有遭控罪名在2010年均獲判無罪。

不過，「歐普拉領導學院基金會」(Oprah Winfrey Leadership Academy Foundation)公關否認學校是因為管理不當才宣告關閉的網路傳言。

基金會說，歐普拉打算透過一項獎學金計畫延續教育理念，支持來自各地社區、學業表現優益的當地女孩前往頂尖學校就讀。

72歲的歐普拉在聲明中說：「夢想從來就不是只建立一所學校而已，而是要投資在年輕女性的無限潛能上。」她說，使命不會因為一個校園而結束，將在每一名能構因為教育改變未來的女孩身上繼續延續。

歐普拉個人網站「歐普拉日報」(Oprah Daily)指出，女子學校畢業生不乏各行各業佼佼者，包括醫生、律師、工程師、藝術家、高階主管、企業家。

精華 FAQ

  • 歐普拉宣布，位於約翰尼斯堡附近的女子領導學院將於2027年關閉，並移交給豪登省教育部廳管理。學校不會直接消失，而是轉由公部門接手。

  • 歐普拉表示，關校時仍未畢業的學生，將獲得全額獎學金，轉學到其他學校繼續完成學業。這項安排旨在避免學生因學校關閉而中斷教育。

  • 學校自創立以來已培養1000多名畢業生，許多人進入南非、美國或歐洲頂尖大學；但它也曾因校園奢華、宿舍管理員性侵指控等事件引發爭議。

歐普拉 南非

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