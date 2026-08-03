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全國通膨最嚴重…西雅圖都會區 時薪30元仍為錢煩惱

記者顏伶如／即時報導
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西雅圖都會區是全國通膨最嚴重之一。(美聯社)
西雅圖都會區是全國通膨最嚴重之一。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)3日報導，西雅圖都會區是全國通膨最嚴重之一，通膨率在6月份來到4.5%，比全國平均高出1%；在Meta西雅圖辦公室餐廳擔任幫廚(line cook)的布特妮‧強森(Britney Johnson)，每天從塔科瑪(Tacoma)家裡搭公車到西雅圖上下班，往返一趟要74哩，她因為油價太貴不再開車通勤，時薪雖超過30元平常生活卻覺得手頭很緊。

為了準時上班，強森早晨起床的鬧鐘設定在清晨3時50分，以便趕公車。她與交往伴侶合租的公寓每月租金1700元，還要水電等開銷約200元。強森考慮找兼差工作賺外快、找室友來分攤房租，旅遊計畫已經打消，不再上館子吃飯，減少購買新鮮蔬果。

她說，對於未來很難抱持希望，「眼前我們一直為錢煩惱」。她說，對於能幫科技業員工提供各種充滿異國風味的美食感到自豪，享用她烹煮菜餚的那些勞工並不像她一樣為生活煩惱。

報導指出，過去幾年美國生活成本持續走高，主要是受到食物、能源價格上漲的關係，西雅圖物價攀升主因則是能源，包括汽油與家用能源。舉例來說，華盛頓州旨在限制碳排放的「限額與投資」(cap-and-invest)規定導致物價上漲。目前西雅圖都會區普通汽油平均價格每加崙5.89元，比全國平均高出大約1元。

隨著數據中心能源需求激增、氣候變遷迫使能源設施必須進行昂貴升級，全國水電費用全面上漲。美國能源情報署(Energy Information Administration)統計顯示，過去一年美國住宅用電電價平均上漲6%以上。

華州公共事業和運輸委員會(Utilities and Transportation Commission)則對CNN表示，從2024年以來，許多西雅圖居民電費漲單上漲48.5%，遠遠超過全國平均。

在西雅圖市中心區經營釀酒廠兼酒吧「今日在此」(Here Today)的負責人艾福特(Chris Elford)說，很多常客是亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)員工，但即使是科技界員工也無法從逐漸走高的生活開銷壓力底下倖免。

艾福特說：在西雅圖生活近13年來，第一次注意到科技界員工之間出現文化轉變，「他們第一次覺得脆弱」。他表示：「這不是因為他們沒錢或缺乏可支配收入，而是感覺工作不再牢靠。」

他說，如今店裡周一優惠時段的消費人潮比去年夏天增加20%，充分反映打折對客人的吸引力。原價16元的牛肉堡在周一只賣半價。

精華 FAQ

  • 報導指出，西雅圖都會區6月份通膨率達4.5%，比全國平均高出1個百分點，物價壓力主要來自能源、汽油與家用電力持續上漲。

  • 強森每天搭公車往返塔科瑪與西雅圖，通勤時間與成本都高；再加上每月1700元租金、約200元水電費與日常開銷，讓她仍感到壓力沉重。

  • 能源價格上漲與電費暴增使居民更精打細算，連科技業員工也開始感到脆弱；酒吧業者觀察到周一優惠時段人潮增加20%，顯示折扣更受歡迎。

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