衛生部長小甘迺迪接受CNN專訪 與主持人爆發激烈口角

衛生部長小羅勃·甘迺迪於2026年7月31日在美國馬里蘭州瑟蒙特的大衛營參加內閣會議。（路透）

衛生部長 小羅勃·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)2日接受有線電視新聞網(CNN)「與丹娜·巴希共度的美國國情」(State of the Union with Dana Bash)節目專訪時，試圖改寫美國應對新冠肺炎疫情的事實，不僅將封鎖避疫的責任歸咎於國家過敏與傳染病研究所(NIAID)前所長佛奇(Anthony Fauci)，重提多項已證實錯誤的疫苗 、呼吸道細胞融合病毒(RSV)與麻疹 的謬論，並與主持人巴希針鋒相對並爆發激烈口角。

小甘迺迪在專訪期間替川普總統卸責，說道：「你們應該還記得，川普當時想結束封鎖，而這是我認為對國家造成最大傷害的措施。」

然而，封鎖措施其實是由州及地方領袖因應加護病房不堪負荷而下令實施。

佛奇上周出席國會聽證，屢次援引美國憲法第五修正案拒絕自證其罪。

曾任白宮防疫協調官的吉哈(Ashish Jha)反駁道，「責任在於政治領袖，而非提供建議的科學家」，直斥小甘迺迪的多項說法「完全與事實不符」。

在麻疹議題方面，小甘迺迪聲稱「受麻疹影響的社區，幾乎都是不接種疫苗的宗教人士」。

不過，今年美國麻疹疫情創35年新高，超過90%病例集中在未接種或接種狀況不明之處，南卡羅來納州出現數十年來規模最大的近千例疫情。

小甘迺迪表示，「我從未質疑過麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 (Measles, Mumps and Rubella, MMR)的效果」，但他去年3月曾告訴福斯新聞(Fox)主持人漢尼提(Sean Hannity)說，疫苗的保護力會隨時間減弱。

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小甘迺迪另表示，幼童頭號殺手RSV疫情源自「功能增益研究」(gain-of-function research)，引述數十項研究主張產前接觸止痛藥「泰諾」(Tylenol)成分「乙醯胺酚」(Acetaminophen)與自閉症有關；不過，各大醫學機構仍支持孕期仍需使用該藥物。

小甘迺迪與巴希最終就新冠疫苗是否利大於弊爭執不休，小甘迺迪要求巴希提出證明；世界衛生組織(WHO)數據顯示，美國人接種逾7億劑新冠疫苗，估計在2020年至2024年間全球因此挽救250萬條生命。