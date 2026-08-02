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控川普背叛承諾 格林、卡爾森傳籌組新政黨

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控川普背叛承諾 格林、卡爾森傳籌組新政黨

世界新聞網王若馨／即時報導
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前眾議員格林(前左起)、前福斯主播卡爾森與川普合影。卡爾森、格林與數名川普批評者...
前眾議員格林(前左起)、前福斯主播卡爾森與川普合影。卡爾森、格林與數名川普批評者宣布聯手籌畫新的政治運動，甚至可能成立新政黨。(美聯社資料照)

川普(Donald Trump)總統幾名最具影響力的右派批評者，宣布聯手籌畫新的政治運動，甚至可能成立新政黨。

前福斯主持人卡爾森(Tucker Carlson)、喬治亞州共和黨眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)、即將卸任的肯塔基州共和黨眾議員馬西(Thomas Massie)，以及前國家反恐中心主任肯特(Joe Kent)等，周六齊聚一堂。

這些人或與川普意見相左，或對他未履行部分承諾感到失望，轉而成為川普的反對者。

▲ 來源：X平台＠Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

格林在貼文中寫道：「我們說過不再打對外戰爭，我們是認真的，也正因為川普做出這項承諾，我們才支持他。但他背叛了我們。」

她表示：「我們的使命是讓『美國優先』屬於所有美國人，不分左派、右派或中間派。這場運動已經開始。」

出席這場聚會的還有馬西妻子莫法(Carolyn Grace Moffa)、肯特妻子海瑟・凱薩(Heather Kaiser Kent)以及格林新婚丈夫格倫(Brian Glenn)。

眾人在卡爾森位於緬因州的小木屋內集會，這裡是平時卡爾森錄製節目的地方。馬西轉發格林的貼文，半開玩笑地寫道：「這場會議不會被電視轉播。」

格林公開這張合照後，引發正反兩方大量迴響，以陰謀論聞名的自媒體人瓊斯(Alex Jones)留言：「這是一群了不起的美國人！」另一名網友表示：「復仇者聯盟集合了。」

右翼自媒體人盧默(Laura Loomer)則寫道：「照片裡的每一個人都應該被列入政府觀察名單。這張照片裡的每個人都是美國的叛徒，是被外國敵對勢力放大聲量的反川普特工。」

精華 FAQ

  • 參與者包括前福斯主持人卡爾森、前共和黨眾議員格林、即將卸任的馬西，以及前國家反恐中心主任肯特，連同部分配偶也一同出席，顯示這是一次具政治意圖的集會。

  • 格林表示，他們原本支持川普，是因為相信他不會再發動對外戰爭，但她認為川普未履行承諾，因此感到失望並轉向反對，並主張讓美國優先成為跨陣營運動。

  • 照片公開後引發大量討論，支持者稱這群人是了不起的美國人，也有人戲稱像復仇者聯盟集結；但右翼自媒體人盧默則痛批他們是叛徒，甚至主張列入政府觀察名單。

川普 共和黨 喬治亞州

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