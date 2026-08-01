婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

在投資圈被奉為股神的24歲菁英艾森勃納，因高槓桿借款押注AI失利，致使其一手創辦、資產達450億美元的基金慘賠，此時他正要在北加州濱海小鎮卡梅爾山谷舉辦婚禮。(取自Wikimedia Commons@Ken Lund)

這周AI股行情宛如坐雲霄飛車；華爾街 與矽谷 也上演一場似電影情節般的「神話崩解」事件。在投資圈被奉為股神的舊金山 精英艾森勃納，因高槓桿借款押注AI失利，致使其一手創辦、資產達450億美元的基金慘賠。華爾街日報指出，事件爆發時他正準備步入禮堂。

劇情高潮從這一周開始，被矽谷喻為「AI預言家」的艾森勃納（Leopold Aschenbrenner）正忙著籌辦婚禮，與Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）的幕僚長，在北加州濱海小鎮卡梅爾（Carmel）一座托斯卡尼風格的莊園完成終身大事。

華爾街日報報導，婚禮活動為期數天，然而當賓客陸續抵達之際，艾森勃納創辦的知名避險基金、名為Situational Awareness，卻正瀕臨瓦解、逼債聲浪也步步進逼。

●曾加入FTX、OpenAI 艾森勃納預言AI擠身精英圈

24歲的艾森勃納是舊金山頂級精英圈的一號人物，住在舊金山傳統富人區諾布山（Nob Hill）一棟景觀豪宅，距離OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）的住處不遠。

在德國柏林長大的他，後來赴美國念大學，19歲便從紐約哥倫比亞大學畢業，而後到加州發展，信奉「有效利他主義」（Effective Altruism）制度性運動。

在矽谷，有效利他主義者通常強調用科技與資金找出有效方法，以解決重大問題。

他曾加入班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）已破產的加密貨幣交易平台FTX，隨後加入OpenAI，在相對冷門的「超級對齊」領域，研究如何確保AI不會失去控制。

後來，他因為向Anthropic一名高階主管的丈夫洩露OpenAI敏感資訊而遭到解僱。

離開OpenAI後，他發表了一篇165頁的長文、預測AI未來發展，迅速在網路上爆紅，從而幫助他在2024年成立了避險基金，出資人包括Meta多名AI高階主管。

早期，艾森勃納成功將數億美元迅速滾成450億美元，吸引了一票狂熱追隨者。

他公司定期提交的監管申報文件甚至被大家像研究聖經一樣細細拜讀。

他標誌性的毛衣與深色高領衫，更為他增添了一抹隱世AI預言家的神秘色彩。

●創避險基金重押AI股 高槓桿操作致鉅額虧損

他的避險基金重倉押注少數幾檔AI股票，並透過借貸和其他操作手段來放大槓桿。

知情人士透露， 他的避險基金每擁有1美元本金，就會透過借入額外3到4美元的資金來放大持股規模，這遠高於一般交易這類高波動股票的基金所使用的槓桿比例。

因此，即便單一檔股票僅出現微幅下跌，都會對其基金的投資組合造成巨大衝擊。

7月初，一切看起來都還很美好；但到了7月中，投資人對AI題材股票的態度開始轉變，導致貸款機構更仔細檢視對其基金的風險曝險，並密切追蹤其績效的波動情況。

艾森勃納的高槓桿操作最終導致巨額虧損。隨著虧損加劇，各大銀行陸續發出追繳保證金通知，要求他的避險基金提供額外抵押品，來為銀行借出的股票和融資背書。

這時，避險基金巨頭「城堡」（Citadel）高層得知情況後，主動聯絡艾森勃納，表示如果他需要籌措現金，或許可提供協助。雙方展開談判，7月29日深夜談判更為密集。

就在7月30日早盤開盤前，「城堡」終於敲定交易協議，同意收購Situational Awareness旗下絕大部分的上市股票投資組合，不料當天AI股反彈，「城堡」大賺了一筆。

艾森勃納則跌落神壇。基金當月的虧損高達67%。

華爾街日報寫道，7月30日，當賓客陸續抵達卡梅爾參加艾森勃納婚禮時，艾森勃納則在給投資人的信中表示，他將在未來幾周專注調整投資組合管理，「以確保未來具備更高水準的韌性」。他說：「這個月，我們讓你們失望了。」