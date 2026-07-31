太空人林琪兒專訪：多元文化讓我擁有特別視角
首位在台灣出生的NASA太空人林琪兒(Kjell Lindgren)接受世界日報獨家專訪時說，雖然台灣距離載人太空還有段距離，但他相信在商業太空發展快速的未來，應該會有很多機會合作。
林琪兒現正參與NASA的阿提米絲(Artemis)登月計畫，這個計畫將讓美國再次登陸月球。
7月26日林琪兒在為紐約大都會「台灣日」開球之前接受本報專訪，他穿著NASA的藍色飛行服上，別著各式徽章，他為我們解釋每一枚徽章所代表的意義。
金色名牌代表他曾飛上太空；「300」代表他在兩次任務中，累計於太空生活及工作311天；「Mach 25」記錄太空船返回地球時，以超過音速25倍的速度穿越大氣層。最令他驕傲的，則是SpaceX Crew-4任務徽章：上面有四名太空人的名字，中央是一隻蜻蜓，既呼應Crew Dragon太空船，也象徵飛行的靈活，「但我最喜歡的部分，是因為這枚徽章是我女兒設計的。」
林琪兒的父親是瑞典裔美國人，在台灣的台中清泉崗基地駐軍時與母親認識、結婚，1973年林琪兒在台灣誕生。在他兩歲半後，隨父親駐軍移居英國也輾轉多國，大多數時間在美國求學成長，多元背景也塑造了他多元的興趣，包括醫學和科學，林琪兒說，這些經歷不僅不衝突，「這一直是我的優勢，擁有特別的視角。」
林琪兒說，如果不是當太空人，他應該會當個醫師。
我們問林琪兒，如果是「童年林琪兒」坐在看台上看「太空人林琪兒」在投手丘上投球，會跟小林琪兒說什麼？林琪兒頓了一頓回答：「祝你好運，玩得開心！」
全部專訪請見視頻。
他認為自己在台灣、英國與美國等地成長，接觸不同文化與環境，反而成為優勢，讓他在醫學與科學等興趣上擁有特別視角，也更能適應太空人的工作挑戰。 林琪兒目前參與NASA的Artemis登月計畫，任務目標是讓美國再次登陸月球。他也提到，雖然台灣距離載人太空仍有距離，但隨著商業太空發展加速，未來應會有更多合作機會。 他最珍視的是SpaceX Crew-4任務徽章，因為徽章中央的蜻蜓象徵Crew Dragon與飛行靈活性，更特別的是，這枚徽章是由他的女兒設計，讓他感到非常驕傲。
精華 FAQ
他認為自己在台灣、英國與美國等地成長，接觸不同文化與環境，反而成為優勢，讓他在醫學與科學等興趣上擁有特別視角，也更能適應太空人的工作挑戰。
林琪兒目前參與NASA的Artemis登月計畫，任務目標是讓美國再次登陸月球。他也提到，雖然台灣距離載人太空仍有距離，但隨著商業太空發展加速，未來應會有更多合作機會。
他最珍視的是SpaceX Crew-4任務徽章，因為徽章中央的蜻蜓象徵Crew Dragon與飛行靈活性，更特別的是，這枚徽章是由他的女兒設計，讓他感到非常驕傲。
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