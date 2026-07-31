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蔡崇信與吳明華結束30年婚姻 聲明「和平離婚」不影響球隊運作

編譯盧炯燊／即時報導
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女子職籃紐約自由人隊2024年拿到WNBA總冠軍後，老闆吳明華(左)和的先生、N...
女子職籃紐約自由人隊2024年拿到WNBA總冠軍後，老闆吳明華(左)和的先生、NBA布魯克林籃網隊老闆蔡崇信(右)共同慶祝。兩人日前宣布結束30年的婚姻。(路透檔案照)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：蔡崇信與吳明華結束近30年婚姻，聲明強調屬於和平且共同決定。
  • 重點二：離婚不影響籃網與自由人隊運作，兩人仍分任董事長與副董事長。
  • 重點三：雙方也確認阿里巴巴持股與蔡崇信董事長職務都不受離婚影響。

美國職籃NBA布魯克林籃網隊(Brooklyn Nets)台裔老闆蔡崇信(Joseph Tsai)與國家女子職籃WNBA紐約自由人隊(New York Liberty)老闆吳明華(Clara Wu Tsai)近30年的婚姻走到了盡頭。

八卦媒體「Page Six」7月31日獨家獲得這對夫婦發言人的聲明，表示「蔡崇信與吳明華已經決定結束婚姻，這是雙方共同的決定，兩人彼此之間充滿尊重。」

聲明又說，「多年來他們的關係逐漸發展成更像夥伴關係，共同經營他們的事業，共同撫養孩子。儘管之間的分歧愈來愈大，但他們的離婚是友好的，兩人的關係仍然是牢固的專業夥伴關係。」

聲明還談到兩人的商業安排，指離婚的決定不會影響到籃網隊或自由人隊的營運，「蔡崇信將繼續擔任布魯克林體育娛樂公司(Brooklyn Sports and Entertainment)董事長(Chairman)，吳明華會繼續擔任副董事長(Vice Chair)；蔡繼續擔任布魯克林籃網隊老闆，吳則擔任紐約自由人隊老闆。」

雙方將繼續共同擁有並管理這兩支球隊，跟以往一樣交由專業團隊營運。但從長遠角度來看，兩人計畫讓三名已成年子女參與球隊的管理及營運。

聲明又說，兩人會繼續致力於現有的慈善及社區工作，並以家庭、企業及社區的最大利益作為出發點，繼續攜手合作。

至於蔡崇信在科技巨頭阿里巴巴的所有權，不會受影響。聲明指蔡崇信「目前沒有出售任何阿里巴巴股份的計畫，作為阿里巴巴董事長的職務也不會受到影響。」

現年62歲的蔡崇信與60歲的吳明華1996年10月在紐約結婚，兩人育有兩子一女。蔡目前主要在香港居住，吳則住在美國。兩人最近一次共同公開露面，是今年5月出席亞裔美國人基金會傳統月峰會暨慶祝活動。

在將近30年的婚姻裡，兩人攜手在商業和慈善領域取得矚目成就。

2018年兩人收購了籃網及自由人隊49%股權，翌年再以23.5億元收購餘下全部股權，成為當時美國體育特許經營權最昂貴的收購。

精華 FAQ

  • 雙方發言人表示，這是經過共同決定的和平離婚，彼此仍保有尊重。聲明指出，兩人關係已逐漸轉為更像事業夥伴，雖有分歧擴大，但不影響彼此的專業合作。

  • 聲明明確表示不會影響兩隊運作。蔡崇信將續任布魯克林體育娛樂公司董事長，吳明華續任副董事長，兩人也會繼續共同擁有並管理球隊，日常營運仍交由專業團隊負責。

  • 不會。聲明指出，蔡崇信目前沒有出售任何阿里巴巴股份的計畫，且他作為阿里巴巴董事長的職務也不會受到離婚影響，整體商業布局維持原狀。

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