密州滅門案…雙胞胎養女才赴中國尋根 返美8天即慘死

警方在案發現場調查。（美聯社）

密西根州 渥太瓦縣格蘭德港（Grand Haven Township）近日發生一起震驚社會的家庭滅門慘案。一家八口與家中寵物 全數喪命於火場，死者包含兩名來自中國的11歲雙胞胎養女。警方初步調查指出，前美國心臟協會高管、47歲的男屋主疑在殺害妻子與六名子女後縱火並自盡。

根據警方與當地媒體消息，39歲的死者曼蒂（Mandy Karolkiewicz）生前為小學代課老師，與47歲的丈夫基斯杜化（Kristopher Karolkiewicz）育有四名年齡介於5至15歲的親生兒子，並收養了一對11歲的中國籍雙胞胎姊妹艾拉（Ella）與嘉露蓮（Caroline）。

今年7月，曼蒂才帶著兩名養女前往中國上海與杭州進行一趟「尋根之旅」，並在社群平台上分享孩子們身穿傳統漢服、觀看表演的歡樂合照，感嘆這是相當難得的體驗。三母女於7月17日返回美國，不料短短八天後便遭遇不幸。

案發於7月24日，當天上午8時許曾有鄰居因聞到煙味報警，但消防人員初步巡查時未見異狀；直到上午11時42分，警消再次接報該住宅冒出白煙。救援人員破門而入將火勢撲滅後，在不同房間內發現一家八口的遺體，連同家中數隻犬隻與至少一隻貓咪也無一倖免。

法醫驗屍報告顯示，曼蒂與六名子女皆死於槍傷，認定為他殺；基斯杜化則死於自傷槍擊。警方研判案發時間可能在23日晚間至24日清晨之間。現場未發現遺書，但屋內一樓及地下室等多處有明顯人為縱火痕跡，且起火時間晚於槍擊發生時，懷疑是嫌犯行兇後試圖焚毀現場。

調查顯示，案件動機可能與經濟壓力及婚姻危機有關。基斯杜化原為美國心臟協會銷售與市場副總裁，但該協會證實其已於今年7月初離職。此外，曼蒂過往在社群媒體上的貼文揭露，丈夫曾與公司實習生過從甚密，她雖曾考慮離婚，但最終為了維繫家庭選擇包容。警方表示，失業問題疊加長期家庭矛盾，常是此類重大家庭悲劇的潛在誘因。

慘劇發生後，曼蒂的父母透過聲明表達深切哀痛，形容女兒善良且極具責任感，並呼籲外界給予親屬隱私空間。親友目前已成立線上籌款頁面，協助處理後續法律與喪葬事宜，剩餘款項將規劃設立紀念獎學金。