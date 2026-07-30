西雅圖美食節槍擊案 市警局長迫於市長壓力辭職負責

西雅圖 警察局長巴恩斯(Shon Barnes)本月30日宣布辭職，距離西雅圖美食節(Bite of Seattle)26日爆發致命槍擊 案僅四天；市府在案發後遲未對外公布案情，招致外界批評，也讓警局危機處理的能力面臨檢視。西雅圖市長威爾森(Katie Wilson)已宣布，由具備20多年執法經驗的副局長賽勒斯(Andre Sayles)暫代局長職。

美聯社報導，西雅圖中心(Seattle Center)美食節活動尾聲槍聲大作，造成一名嫌犯在內共三人死亡、四人受傷，其中一名傷者為2歲男童。

法院文件顯示，這起槍擊案至少有三人開槍，警方已逮捕一名15歲的青少年嫌犯、一名嫌犯身亡、一名嫌犯仍在逃。

案發當時，巴恩斯在外州出席執法會議。威爾森表示，警方第一時間迅速制伏槍手，避免更多傷亡，但也坦承市府事後公布資料的時間嚴重延誤。

案發後近5小時，警方才公布訊息，市府一度誤稱已逮捕兩名嫌犯，之後又修正，直到當天晚間約11時才由副局長戴維斯(Tyrone Davis)召開記者會說明案情。

威爾森在影片聲明中表示，「我當時沒有完全意識到，事件發生後，公眾與媒體收到的訊息有限」，坦言若早知道會要求立即開簡報會說明，而非等待正式記者會。

巴恩斯是西雅圖史上第二位非裔警長，2024年由當時的市長哈瑞爾(Bruce Harrell)任命，同年12月就任。他在辭職聲明中表示，希望人事調整能讓市府與警局重新聚焦青少年槍枝暴力問題，避免悲劇重演。

巴恩斯辭職前，西雅圖全國有色人種協進會(NAACP)等非裔團體曾致函市長力挺，強調「巴恩斯局長不該成為公共安全複雜挑戰的代罪羔羊」；另有至少六名市議員公開支持，其中四人表示，西雅圖過去三年來四度更換警察局長，目前最需要的是穩定，而非持續動盪。

西雅圖市中心協會(Downtown Seattle Association)會長史寇斯(Jon Scholes)則表示，西雅圖近來增加招募警力、犯罪率下降，下一任局長必須延續改革並重建社區對警方的信心。

巴恩斯辭職之際，西雅圖31日即將舉辦年度大型活動「海洋周末嘉年華」(Seafair Weekend Festival)，警方維安勤務再次受到放大檢視。