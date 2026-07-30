國際會議鬧笑話 美方用AI製圖「非洲國家全標錯」

在巴西里約熱內盧舉行的全球會議上，美國代表展示一張非洲地圖，但地圖上的國家標註全錯。地圖圖像由OpenAI製作。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國代表在里約舉行的世界愛滋病大會上誤用AI製圖，將多個非洲國家位置標錯，引發網路熱議與批評，國務院已承認失誤並致歉。

本周在巴西 里約熱內盧舉行的第26屆世界愛滋病大會上，美國代表鬧出大笑話；美方以投影片展示一幅用AI生成的非洲地圖，所有國家全都標錯位置。

路透報導，美方代表當時在這個國際衛生會議上，用投影片說明國務院 近期簽署的衛生協議並藉此邀功，但當放映一張非洲國家地圖近一半時，與會代表愈來愈覺得不對勁，原來是所有非洲國家的位置大亂。

亂七八糟之處包括，把瀕臨大西洋的西非國家奈及利亞，變成位於撒哈拉沙漠的內陸國家、非洲東南部的莫三比克被挪至東北部的非洲之角；非洲西海岸的象牙海岸則移至東部，與會者紛紛截圖並上傳至網絡。

截圖最初出現在愛滋病專家巴斯(Emily Bass)的社媒帖文上，並在領英(LinkedIn) 廣泛傳播。

路透的分析發現，美方這張地圖帶有AI水印，顯然是用OpenAI工具製作的。OpenAI稱正在調查此事。

美國智庫大西洋理事會(Atlantic Council) 專責AI及地緣政治的專家佩蒂特(Matt Petit) 指出，製作及批准這張投影片的人根本不知道非洲國家在哪裡，也懶得檢查自己的工作。

國務院其後發聲明坦承這是「不幸的錯誤」，對非洲合作夥伴造成的困惑及冒犯承擔全部責任，同時解釋地圖由美方一名成員製作，在開始展示前「匆忙更換」了原先準備的投影片。

美國出席這次國際會議及發言的是衛生特使格雷厄姆(Jeff Graham)，負責監督一項名為「總統愛滋病緊急救援計畫」(PEPFAR)的倡議。對於此次大烏龍，他沒有回應媒體的訽問。

事件在網路上引發激烈批評，多位地緣政治及AI專家直言，這反映出美方對非洲夥伴及全球衛生議題的極度忽視。

國務院重申，儘管出現這張地圖，但美國仍會致力對抗愛滋病。