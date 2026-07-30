錢沒意義？諾獎得主發起挑戰「10年內捐出1兆元」 馬斯克回應了

諾貝爾獎得主艾塞默魯諾挑戰馬斯克的「金錢終變毫無意義」論，要求他在10年內捐出1兆元。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 諾獎得主艾塞默魯公開挑戰馬斯克，若金錢未來無意義就捐出1兆元。

諾獎得主艾塞默魯公開挑戰馬斯克，若金錢未來無意義就捐出1兆元。 重點二： 馬斯克回應稱確實打算做類似的事，但未說明捐贈細節與對象。

馬斯克回應稱確實打算做類似的事，但未說明捐贈細節與對象。 重點三：此事源自馬斯克談AI與機器人將使商品充裕，金錢可能逐漸失去意義。

特斯拉 執行長馬斯克 (Elon Musk)曾預言，金錢終有一天會變得毫無意義，如今一項賭上全部身家的挑戰擺在眼前：麻省理工學院(MIT)經濟學者、2024年諾貝爾 經濟學獎得主艾塞默魯(Daron Acemoglu)27日發文要馬斯克捐出1兆元，而馬斯克也回應確實打算捐些錢，但未提供其他細節。

金融新聞網Barchart.com報導，艾塞默魯的貼文寫道：「給馬斯克的一項提議：這是個以實際行動證明你言行一致的好機會。如果金錢在2036年將變得不重要，那麼你為什麼不承諾捐贈你現有約1兆元的財富給慈善機構呢？附註：所選慈善機構應由公正機構審核，確保其有效性和非意識形態性」。

馬斯克並沒有拒絕，當天稍晚也在X平台發文稱「我實際上打算做類似的事情」，但僅止於此。

艾塞默魯的提議源於馬斯克23日於特斯拉的德州超級工廠接受「經濟學人」(The Economist)總編輯貝德斯(Zanny Minton Beddoes)採訪時所發表的言論。在討論人工智慧(AI)未來時，馬斯克認為AI和人形機器人最終能夠以極低的成本創造出足夠豐富的商品和服務，以至於金錢將幾乎失去意義；未來世界中，通貨緊縮可能才是更大的經濟挑戰，而非通貨膨脹。

艾塞默魯稱馬斯克身家大約1兆元，不過特斯拉和SpaceX的估值下跌後，這個數字較低。無論如何，馬斯克絕大部分的財富都是股票而非現金，使得任何大規模的慈善捐贈都遠比開支票複雜得多。馬斯克也並未詳細說明他所說的「類似的事情」究竟是什麼意思，既沒有宣布任何慈善捐贈承諾，也沒有指明潛在的受贈者、給定時間表，目前為止唯一公開回應艾塞默魯的只有一條簡短的X平台貼文。據報導，馬斯克迄今的慈善捐贈紀錄大多流於形式，且經常不符合國稅局(IRS)的法律要求。

艾塞默魯認為，如果金錢在未來十年內真的變得不再那麼重要，那將現在財富捐贈給慈善事業，馬斯克既能展現他看好未來的真正信心，又能安撫人們，不再那麼擔憂世界頂級富豪日益增長的影響力。