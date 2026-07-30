錢沒意義？諾獎得主發起挑戰「10年內捐出1兆元」 馬斯克回應了
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特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)曾預言，金錢終有一天會變得毫無意義，如今一項賭上全部身家的挑戰擺在眼前：麻省理工學院(MIT)經濟學者、2024年諾貝爾經濟學獎得主艾塞默魯(Daron Acemoglu)27日發文要馬斯克捐出1兆元，而馬斯克也回應確實打算捐些錢，但未提供其他細節。
金融新聞網Barchart.com報導，艾塞默魯的貼文寫道：「給馬斯克的一項提議：這是個以實際行動證明你言行一致的好機會。如果金錢在2036年將變得不重要，那麼你為什麼不承諾捐贈你現有約1兆元的財富給慈善機構呢？附註：所選慈善機構應由公正機構審核，確保其有效性和非意識形態性」。
馬斯克並沒有拒絕，當天稍晚也在X平台發文稱「我實際上打算做類似的事情」，但僅止於此。
艾塞默魯的提議源於馬斯克23日於特斯拉的德州超級工廠接受「經濟學人」(The Economist)總編輯貝德斯(Zanny Minton Beddoes)採訪時所發表的言論。在討論人工智慧(AI)未來時，馬斯克認為AI和人形機器人最終能夠以極低的成本創造出足夠豐富的商品和服務，以至於金錢將幾乎失去意義；未來世界中，通貨緊縮可能才是更大的經濟挑戰，而非通貨膨脹。
艾塞默魯稱馬斯克身家大約1兆元，不過特斯拉和SpaceX的估值下跌後，這個數字較低。無論如何，馬斯克絕大部分的財富都是股票而非現金，使得任何大規模的慈善捐贈都遠比開支票複雜得多。馬斯克也並未詳細說明他所說的「類似的事情」究竟是什麼意思，既沒有宣布任何慈善捐贈承諾，也沒有指明潛在的受贈者、給定時間表，目前為止唯一公開回應艾塞默魯的只有一條簡短的X平台貼文。據報導，馬斯克迄今的慈善捐贈紀錄大多流於形式，且經常不符合國稅局(IRS)的法律要求。
艾塞默魯認為，如果金錢在未來十年內真的變得不再那麼重要，那將現在財富捐贈給慈善事業，馬斯克既能展現他看好未來的真正信心，又能安撫人們，不再那麼擔憂世界頂級富豪日益增長的影響力。
他認為若馬斯克相信金錢在2036年會變得不重要，就應以實際行動證明判斷成立，將現有約1兆元財富捐給慈善機構。 馬斯克並未拒絕，而是在X上回應自己「實際上打算做類似的事情」，但沒有說明是否會捐款、捐多少，也沒交代對象與時間。 它源自馬斯克日前受訪時談到，AI與人形機器人未來可低成本產出大量商品與服務，屆時金錢可能幾乎失去意義，通縮反而成為更大挑戰。
精華 FAQ
他認為若馬斯克相信金錢在2036年會變得不重要，就應以實際行動證明判斷成立，將現有約1兆元財富捐給慈善機構。
馬斯克並未拒絕，而是在X上回應自己「實際上打算做類似的事情」，但沒有說明是否會捐款、捐多少，也沒交代對象與時間。
它源自馬斯克日前受訪時談到，AI與人形機器人未來可低成本產出大量商品與服務，屆時金錢可能幾乎失去意義，通縮反而成為更大挑戰。
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