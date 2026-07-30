日本熊本強震釀災 美國務院慰問、隨時準備提供援助

美國國務院亞太助卿戴桑布雷（Michael George DeSombre）。(美聯社)

日本熊本 縣28日發生規模7.1強震，死亡人數增至34人。美國國務院亞太助卿戴桑布雷今天表示，向受地震影響的所有人致上最深切慰問，美國隨時準備向「我們的緊密盟友及美國海外公民提供援助」。

熊本縣發生強震後，熊本縣政府30日表示，包括仍在調查是否屬於災害相關死亡的個案在內，死亡人數已增至34人。罹難者主要集中於震後爆炸的「永旺夢樂城熊本」，以及煙囪倒塌的日本製紙工廠。

戴桑布雷（Michael George DeSombre）今天在美國國務院東亞暨太平洋事務局X帳號發文寫道，向受到熊本地震影響的所有人致上最深切慰問。「我們感謝冒著風險拯救生命的救難人員，並隨時準備向我們緊密的盟友及海外美國公民提供援助」。

此外，共同社報導，國務院一名發言人昨天表示，美國密切關注熊本的情況，且正與日本政府保持聯繫，隨時準備應對。

不過，據報導，截至昨天為止，發言人表示，美國尚未收到日方提出的任何救援請求。

台灣方面，行政院長卓榮泰已在地震第一時間要求消防署特搜隊整備待命，只要接到外交部通知及日方正式請求，特搜隊可以在4小時內出發馳援熊本。外交部也宣布開設賑災專戶，自8月1日至8月31日止接受民眾捐款，捐款將委由日方轉交災區賑濟災民及復原重建工作。