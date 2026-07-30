參院民主黨領袖挽留費特曼 共和黨：會用紅毯歡迎他來

賓州民主黨參議員費特曼。(路透)

國會山莊報(The Hill)報導，參院民主黨 領袖舒默(Chuck Schumer)周三公開挽留賓州民主黨參議員費特曼(John Fetterman)，希望他繼續留在參院民主黨團，並稱讚他是「非常優秀」的國會議員，儘管費特曼與民主黨進步派之間的緊張關係持續升溫。

當被問及是否希望費特曼繼續留在民主黨時，舒默回應：「是的，而且他是一位非常優秀的國會議員。」

舒默說：「我們黨團裡的人都很喜歡他、尊敬他，民主黨是個大傘，黨內可以容納許多不同的觀點。」

舒默發表這番言論之前，參院共和黨 領袖熊恩(John Thune)上周曾表示，若費特曼有天決定離開民主黨，共和黨將「鋪上紅地毯」歡迎他加入。

熊恩對記者說：「我曾和他談過他在民主黨團內面臨的挑戰，我的許多同事也是。我想我們當中很多人會樂於歡迎他加入共和黨團，但最終這是他自己的決定。」

熊恩進一步指出，費特曼或許會在共和黨團中感到更自在，因為民主黨在許多議題上「正一步步走向更極端的左翼」。

費特曼本月初表示，如果民主黨徹底背棄以色列，他就會退出民主黨。他對極左派進步人士及民主社會主義者對以色列日益敵視的態度表達了憂慮。

「如果我們的黨有一天真的變成——而且是正式宣告——反以色列的政黨，那就是我離開的時候，因為這對我來說是一條清晰的道德底線。」

費特曼說，他「無法理解」為什麼民主黨會與以色列這個中東地區主要民主國家、與美國有著諸多共同價值觀的長期盟友反目成仇。

目前參院共和黨掌握53席，民主黨(含獨立參議員)47席。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)本月初對賓州895名登記選民所做的民調顯示，48%的人認可費特曼的表現，41%不認可。

但同一項調查也發現，儘管77%的共和黨人認可費特曼的表現，卻有69%的民主黨人不認可。

該調查同時顯示，52%的民主黨人表示希望看到費特曼退出民主黨。