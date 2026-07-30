費特曼批桑德斯助選反害民主黨 遭回嗆「我不會聽你的」

佛蒙特州無黨籍參議員桑德斯。(路透)

賓州民主黨 參議員費特曼(John Fetterman)前日告訴CNN，佛蒙特州無黨籍參議員桑德斯 (Bernie Sanders)為進步派民主黨候選人助選，是在扯該黨後腿，勸他最好「退出幾場戰局」；但桑德斯對此不以為然，表示不會採納他的意見。

費特曼說，桑德斯若繼續幫密西根參議員候選人薩伊德(Abdul El-Sayed)等人助選，只會順了共和黨人的意，「伯尼(桑德斯名)，你或許該暫時休息，」費特曼說，「你這樣是幫倒忙。」

CNN問費特曼，桑德斯是否讓民主黨更難奪回參院 多數，費特曼回答：「對，沒錯。」

桑德斯周三接受CNN採訪時，對費特曼的話嗤之以鼻，他說：「約翰(費特曼名)，我不會聽你的建議。」

桑德斯說：「我們會盡最大努力，不僅要幫薩伊德當選，也要幫明尼蘇達州的弗拉納根(Peggy Flanagan)，以及全國各地有膽子挑戰大財團、真正代表勞工的候選人勝選。」

進步派的薩伊德將於下周二在密西根州民主黨初選中，與溫和派的聯邦眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)對決。勝者將在11月期中選舉對上共和黨籍前眾議員羅傑斯(Mike Rogers)，爭取接任即將退休的民主黨籍參議員彼得斯(Gary Peters)席位。

根據艾默生學院(Emerson College)周三公布的民調，薩伊德以54%支持率領先於史蒂文斯的39%。

CNN進一步追問桑德斯，若史蒂文斯在下周二初選擊敗薩伊德，他是否會為史蒂文斯站台。桑德斯與薩伊德之前曾譴責史蒂文斯支持以色列，並抨擊她接受美國以色列公共事務委員會(American Israel Public Affairs Committee，AIPAC)的捐款。

「我不確定她會不會想要我幫忙，但我會支持她，」桑德斯回應，「我希望民主黨能掌控參院。」

桑德斯此次期中選舉一口氣為數十位州及地方層級的進步派候選人背書，範圍涵蓋亞利桑納、密蘇里、喬治亞、新澤西等州，並表示「還會有更多」。

薩伊德為埃及裔，若當選有望成為美國史上首位穆斯林參議員。

薩伊德長期參與「美國民主社會主義者」(DSA)的活動，且曾與該組織關係密切，但本人多次公開否認自己是社會主義者，外界普遍解讀這是他為爭取密西根州選票所做的策略性切割。