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梅根、哈利脫離王室定居美國現況曝光 靠哈利王子1句話撐過低潮

記者廖福生／即時報導
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哈利王子（右）與妻子梅根退出王室核心後，便與兒女扎根美國加州。（美聯社）
哈利王子（右）與妻子梅根退出王室核心後，便與兒女扎根美國加州。（美聯社）

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）自退出王室核心後，便與兒女扎根美國加州，儘管一舉一動常被推至風口浪尖，夫妻倆仍展現緊密情感。梅根日前出席公開活動時，難得在鏡頭前分享私下生活，感性透露自己每當陷進困境、陷入低谷時，全靠哈利多年前對她說過的一句話支撐著，讓她獲得重新站起來的勇氣。

梅根於28日現身洛杉磯，參加由兩人共同監製的紀錄片「Cookie Queens」特映會。在與觀眾互動時，被問及遇到挫折該如何自勵？梅根眼神充滿溫柔地提到，哈利因為曾擔任過長達10年的軍用直升機飛行員，看待事情總有一套獨特的「高空視角」。

她回憶，當時正面臨人生極度艱難的時刻，哈利暖心鼓勵她：「親愛的，就算眼前正在刮暴風雨，但別忘了，在暴風雨之上，太陽永遠都在。」這句話自此成為她的座右銘，每當覺得眼前的難題快把人壓垮，只要嘗試拉高視野、放大格局，就會發現「過去那些看似不可能通過的考驗，最後不也都熬過來了嗎？」

事實上，這對夫妻在感情中一直相輔相成。不僅梅根從哈利身上學會放寬心胸，哈利先前受訪時也曾大方坦承，自己從妻子身上領悟到「堅持真相」才是最高效的生活法則，甚至打趣說「說謊實在太累人了」。兩人各自用不同的人生哲學相互扶持，再度展現出堅不可摧的陪伴與默契。

梅根從哈利身上學會放寬心胸。（歐新社）
梅根從哈利身上學會放寬心胸。（歐新社）

梅根透露，當時正面臨人生極度艱難的時刻。（美聯社）
梅根透露，當時正面臨人生極度艱難的時刻。（美聯社）

精華 FAQ

  • 她表示，哈利曾安慰她：「親愛的，就算眼前正在刮暴風雨，但別忘了，在暴風雨之上，太陽永遠都在。」這句話成了她面對困境時的重要支撐。

  • 因為哈利曾擔任10年軍用直升機飛行員，習慣從高空角度看事情，因此常提醒梅根拉高視野、放大格局，別被眼前的難題完全壓垮。

  • 報導指出，兩人即使脫離王室、定居美國後仍感情緊密，彼此在面對壓力時互相扶持，並從對方身上學到堅持真相與保持心胸開放。

洛杉磯 梅根 哈利王子

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