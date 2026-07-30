梅根、哈利脫離王室定居美國現況曝光 靠哈利王子1句話撐過低潮

哈利王子（右）與妻子梅根退出王室核心後，便與兒女扎根美國加州。（美聯社）

英國哈利王子 （Prince Harry）與妻子梅根 （Meghan Markle）自退出王室核心後，便與兒女扎根美國加州，儘管一舉一動常被推至風口浪尖，夫妻倆仍展現緊密情感。梅根日前出席公開活動時，難得在鏡頭前分享私下生活，感性透露自己每當陷進困境、陷入低谷時，全靠哈利多年前對她說過的一句話支撐著，讓她獲得重新站起來的勇氣。

梅根於28日現身洛杉磯 ，參加由兩人共同監製的紀錄片「Cookie Queens」特映會。在與觀眾互動時，被問及遇到挫折該如何自勵？梅根眼神充滿溫柔地提到，哈利因為曾擔任過長達10年的軍用直升機飛行員，看待事情總有一套獨特的「高空視角」。

她回憶，當時正面臨人生極度艱難的時刻，哈利暖心鼓勵她：「親愛的，就算眼前正在刮暴風雨，但別忘了，在暴風雨之上，太陽永遠都在。」這句話自此成為她的座右銘，每當覺得眼前的難題快把人壓垮，只要嘗試拉高視野、放大格局，就會發現「過去那些看似不可能通過的考驗，最後不也都熬過來了嗎？」

事實上，這對夫妻在感情中一直相輔相成。不僅梅根從哈利身上學會放寬心胸，哈利先前受訪時也曾大方坦承，自己從妻子身上領悟到「堅持真相」才是最高效的生活法則，甚至打趣說「說謊實在太累人了」。兩人各自用不同的人生哲學相互扶持，再度展現出堅不可摧的陪伴與默契。

梅根從哈利身上學會放寬心胸。（歐新社）

梅根透露，當時正面臨人生極度艱難的時刻。（美聯社）