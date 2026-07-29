謀刺魯西迪未遂 凶嫌遭依跨國恐怖主義等罪名定罪 11/3量刑
紐約陪審團29日裁定，2022年持刀刺傷英美雙國籍作家魯西迪(Salman Rushdie)的凶嫌馬塔(Hadi Matar)跨國恐怖主義等聯邦罪名全部成立。檢方指控，馬塔的行凶動機是伊朗已故最高領袖哈米尼(Ayatollah Ruhollah Khomeini)於1989年基於魯西迪前一年的作品「魔鬼詩篇」(The Satanic Verses)對他下達的追殺令。
美聯社報導，紐約水牛城(Buffalo)聯邦地方法院於21日開始審理本案。檢方發言人表示，陪審團僅審議兩小時，便判決馬塔所涉罪名全數成立，其中包括跨國恐怖主義罪名。
馬塔在美國出生、具備美國與黎巴嫩國籍，他已因這宗謀殺未遂案在紐約服刑，刑期裁定25年；聯邦量刑訂11月3日進行，現年28歲的馬塔恐面臨終身監禁。
司法部主管國家安全事務助理部長艾森伯格(John A. Eisenberg)在裁決出爐後表示，馬塔的攻擊「不寒而慄地提醒世人，伊朗恐怖主義的觸角遍佈全球」，如今「正義已伸張」。
不過，伊朗政府始終否認涉案。
出庭作證的魯西迪告訴陪審團：「我無法說出他的企圖，但我身上傷痕累累。」
馬塔未出庭作證，辯護律師則主張，檢方無法證明被告犯案時的心理狀態。
檢方出示的通訊紀錄顯示，馬塔2021年起與友人談論哈米尼下達的追殺令，逐漸從想揭露魯西迪，變成預謀殺人。
馬塔寫下：「我們必須盡快殺了他。」
檢方指馬塔視此為聖戰，2022年春季即已鎖定魯西迪當年8月在紐約西部「學托擴協會」(Chautauqua Institution)的演講下手。
魯西迪因為這場攻擊導致右眼失明、左手失去功能，2024年推出回憶錄敘述這場攻擊事件，並在2025年推出小說新作「第11小時」(The Eleventh Hour)。
魯西迪以「午夜之子」(Midnight's Children)於1981年贏得布克獎(Booker Prize)，奠定他在文壇的地位。
2008年，當時的英國女王伊麗莎白二世封魯西迪為爵士；2025年11月，他獲頒戴頓文學和平獎(Dayton Literary Peace Prize)。
陪審團在僅約2小時審議後，裁定馬塔所涉跨國恐怖主義等聯邦罪名全部成立，認定他對魯西迪的持刀攻擊屬於預謀性行動。 檢方主張，馬塔受到伊朗已故最高領袖哈米尼1989年針對《魔鬼詩篇》的追殺令影響，逐步把與友人的談論轉為預謀殺人，並視此為聖戰。 馬塔已因謀殺未遂在紐約服25年刑，聯邦法院將於11月3日進行量刑；若聯邦罪名成立後再加重處分，他可能面臨終身監禁。
精華 FAQ
陪審團在僅約2小時審議後，裁定馬塔所涉跨國恐怖主義等聯邦罪名全部成立，認定他對魯西迪的持刀攻擊屬於預謀性行動。
檢方主張，馬塔受到伊朗已故最高領袖哈米尼1989年針對《魔鬼詩篇》的追殺令影響，逐步把與友人的談論轉為預謀殺人，並視此為聖戰。
馬塔已因謀殺未遂在紐約服25年刑，聯邦法院將於11月3日進行量刑；若聯邦罪名成立後再加重處分，他可能面臨終身監禁。
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