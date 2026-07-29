謀刺魯西迪未遂 凶嫌遭依跨國恐怖主義等罪名定罪 11/3量刑

紐約陪審團29日裁定，2022年持刀刺傷英美雙國籍作家魯西迪 (Salman Rushdie)的凶嫌馬塔(Hadi Matar)跨國恐怖主義等聯邦罪名全部成立。檢方指控，馬塔的行凶動機是伊朗 已故最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ruhollah Khomeini)於1989年基於魯西迪前一年的作品「魔鬼詩篇」(The Satanic Verses)對他下達的追殺令。

美聯社報導，紐約水牛城(Buffalo)聯邦地方法院於21日開始審理本案。檢方發言人表示，陪審團僅審議兩小時，便判決馬塔所涉罪名全數成立，其中包括跨國恐怖主義罪名。

馬塔在美國出生、具備美國與黎巴嫩國籍，他已因這宗謀殺未遂案在紐約服刑，刑期裁定25年；聯邦量刑訂11月3日進行，現年28歲的馬塔恐面臨終身監禁。

司法部主管國家安全事務助理部長艾森伯格(John A. Eisenberg)在裁決出爐後表示，馬塔的攻擊「不寒而慄地提醒世人，伊朗恐怖主義的觸角遍佈全球」，如今「正義已伸張」。

不過，伊朗政府始終否認涉案。

出庭作證的魯西迪告訴陪審團：「我無法說出他的企圖，但我身上傷痕累累。」

馬塔未出庭作證，辯護律師則主張，檢方無法證明被告犯案時的心理狀態。

檢方出示的通訊紀錄顯示，馬塔2021年起與友人談論哈米尼下達的追殺令，逐漸從想揭露魯西迪，變成預謀殺人。

馬塔寫下：「我們必須盡快殺了他。」

檢方指馬塔視此為聖戰，2022年春季即已鎖定魯西迪當年8月在紐約西部「學托擴協會」(Chautauqua Institution)的演講下手。

魯西迪因為這場攻擊導致右眼失明、左手失去功能，2024年推出回憶錄敘述這場攻擊事件，並在2025年推出小說新作「第11小時」(The Eleventh Hour)。

魯西迪以「午夜之子」(Midnight's Children)於1981年贏得布克獎(Booker Prize)，奠定他在文壇的地位。

2008年，當時的英國女王伊麗莎白二世封魯西迪為爵士；2025年11月，他獲頒戴頓文學和平獎(Dayton Literary Peace Prize)。