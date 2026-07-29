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侵襲性黴菌1/3住院患者亡 老人、癌患、免疫系統弱者風險高

侵襲性黴菌1/3住院患者亡 老人、癌患、免疫系統弱者風險高

編譯盧炯燊／即時報導
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紐奧良一名屋主的房子遭到颶風侵襲後，牆壁長霉。(美聯社)
紐奧良一名屋主的房子遭到颶風侵襲後，牆壁長霉。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC) 最新發布的首創研究結果指出，侵襲性黴菌(即真菌)感染 (invasive mold infections)的威脅一直被低估，它可以致命的威脅未得到應有的重視。

美聯社報導，CDC 的研究人員在亞特蘭大地區的醫院，展開長達五年的追蹤監測計畫，結果共發現約450例黴菌感染病例，約三分一患者在住院期間死亡，有關研究的報告在本星期發布。

領導研究及負責撰寫報告的CDC專家戈爾德醫生(Dr. Jeremy Gold)表示，研究的目的是要更好評估侵襲性黴菌感染的普遍程度，因為政府從未強制醫生及醫療機構報告此類病例，公共衛生部門難以即時追蹤實際的感染、住院與死亡人數，而這次可說是第一次對這方面的研究。

戈爾德說，了解侵襲性黴菌感染的嚴重性非常重要，因為估計未來這個問題會進一步加劇。

研究團隊發現，隨著氣候變遷的影響，颶風、洪水以及其他自然災害頻發且更嚴重，接觸黴菌是重一再發生的問題。

杜克大學傳染病研究員詹克斯醫生(Dr. Jeffrey Jenks)也同意，氣候變遷是導致感染率上升的原因之一。

此外，由於人口老化，愈來愈多長者容易遭侵襲性黴菌感染。

所謂侵襲性黴菌病，是由某些特定種類的真菌所引起的罕見感染。大多數受感染者主要是吸入真菌孢子，但也有可能透過傷口或受污染的醫療器材，使孢子進入人體。

對大多數人來說，這些孢子不會造成健康問題，但對某些人，例如老年人、癌症患者及免疫系統較弱的人，可能會危及生命。

CDC研究人員最初估計，每年有超過1.5萬起住院病例或與侵襲性黴菌病有關。為了解其普遍程度，對亞特蘭大4家醫院及附屬門診部展開為期5年追蹤計畫，最終確定約有450例，大多數患者的免疫系統受損。

詹克斯認同這項研究的發現很有價值，同時希望美國其他地區也有類似研究，更有助了解侵襲性黴菌的危害性。

精華 FAQ

  • 研究指出，侵襲性黴菌感染的威脅長期被低估，其致命性未受到足夠重視。由於病例未被強制通報，公共衛生部門難以即時掌握實際感染與死亡數字。

  • CDC研究團隊在亞特蘭大4家醫院及附屬門診部，進行為期5年的追蹤，最終確認約450例侵襲性黴菌感染，其中約有1/3患者在住院期間死亡。

  • 風險較高的族群包括老人、癌症患者與免疫系統較弱者。這類人較難抵抗真菌入侵，若感染侵襲性黴菌，可能迅速惡化並危及生命。

聯邦疾病防治中心 亞特蘭大 CDC

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