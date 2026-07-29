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6國會議員或家屬在SpaceX IPO後買進股票 引發爭議

記者顏伶如／即時報導
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根據財產申報紀錄，SpaceX今年6月首次公開募股(IPO)之後有六名國會議員或...
根據財產申報紀錄，SpaceX今年6月首次公開募股(IPO)之後有六名國會議員或家屬買進股票。(路透)

根據最新披露的財產申報紀錄，科技富豪馬斯克(Elon Musk)創辦的太空探索科技公司(SpaceX)今年6月首次公開募股(IPO)之後有六名國會議員或家屬買進股票，引發爭議。

共和黨密西根州聯邦眾議員詹姆斯(John James)的妻子麗茲(Liz)在6月12日IPO當天購買價值1萬5000元至5萬元之間的SpaceX股票。

相隔三天後，共和黨賓州聯邦眾議員穆瑟(Daniel Meuser)、共和黨南卡羅來納州聯邦眾議員提蒙斯(William Timmons)、共和黨維吉尼亞州聯邦眾議員麥奎爾(John McGuire)也都買進SpaceX股票。

穆瑟申報紀錄顯示是撫養兒女購買SpaceX股票，麥奎爾申報紀錄顯示是他的妻子購買股票。

民主黨加州聯邦眾議員西斯內羅斯(Gilbert Cisneros)6月18日購買價值1000元至5000元的SpaceX股票。

共和黨密西根州聯邦眾議員麥克林(Lisa McClain)的丈夫2025年12月購買價值10萬至25萬元的馬斯克xAI股票，今年2月xAI公司併入SpaceX，因此麥克林夫妻在6月12日SpaceX公開上市之前就已擁有股權。

根據規定，國會議員必須在股票交易30天內提交財務申報。

麥奎爾、西斯內羅斯都是眾議院軍事委員會成員，委員會監督SpaceX的國防軍事合約。

詹姆斯是眾院能源暨商務委員會成員，委員會監督SpaceX旗下衛星網路事業星鏈(Starlink)相關事務，詹姆斯目前正在角逐密西根州州長。

提蒙斯是眾院監督委員會軍事與外交事務小組委員會的主席。

西斯內羅斯對雅虎財經新聞(Yahoo Finance)表示，投資組合是由外部顧問管理，他與妻子並沒有親自管理投資組合的日常交易。

非營利政府監督組織「競選法律中心」(Campaign Legal Center)道德操守部門主任派恩(Kedric Payne)對CNBC新聞頻道說，這些買股行為顯示，國會議員的股票交易「開啟了比內線交易更嚴重的倫理衝突之門。

派恩表示，當委員會指派任務與SpaceX身為政府包商的角色出現重疊時，就出現了潛在利益衝突。

精華 FAQ

  • 披露紀錄顯示，共有6名議員或家屬涉入，包括John James妻子、Daniel Meuser、William Timmons、John McGuire、Gilbert Cisneros，以及Lisa McClain丈夫持有的相關股權。

  • 因為部分議員身處監督SpaceX國防合約或星鏈業務的委員會，買股行為可能與其職權重疊。監督團體認為，這不只是一般投資，而是潛在的倫理與利益衝突。

  • Cisneros表示投資組合由外部顧問管理，並非由本人或妻子日常操作；依規定，國會議員須在交易後30天內申報財務變動，以供外界檢視。

SpaceX 共和黨 詹姆斯

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