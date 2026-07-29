規模1.4億加密房地產帝國RealToken瓦解 走上清算

圖為底特律郊區，示意圖，與內文無關。(美聯社資料照)

華爾街日報報導，投資組合規模上看1億4000萬元的加密房地產 帝國RealToken，曾經吸引成千上萬全球投資人加入，然而經過幾年經營失利、遭控違法以及投資人申訴等波折之後，終於宣告關閉。加密貨幣 交易所Bitget指出，3萬6000名全球投資客能拿回多少錢、能不能把錢拿回來，現在成了未知數，投資人正在醞釀提出集體訴訟，法國也可能提出刑事起訴。

創辦兄弟檔雷米·雅各布森(Remy Jacobson)、尚-馬克·雅各布森(Jean-Marc Jacobson)表示，2019年成立加密公司RealToken時，目標是希望在房地產行業掀起革命。

RealToken透過有限責任公司(LLC)在全美各地購買了700多棟房屋，並且利用加密貨幣和區塊鏈技術，把公司股份或代幣賣給海外投資客，宣稱只要持有RealToken房產代幣便可獲得美國房地產部分所有權，能像房東一樣定期獲得資金收入。不過，來自全球各地的數萬名投資客後來資金卡在代幣裡，幾乎求償無門。

RealToken首先爆發問題是位於底特律的房地產。RealToken房地產接連收到各種違規罰單、欠稅通知、房產荒廢罰款(blight fines)，底特律市政府2025年7月以違反當地住屋法規為由起訴雅各布森兄弟。

今年4月，底特律法院裁定，RealToken荒廢且毀壞的房地產必須交由獨立受託人監管。投資人原本每周拿到的租金收益後來停發。

底特律市府在起訴書裡提出RealToken房屋嚴重毀壞、危害公共健康與安全的證據，包括地下室積有大量汙水、牆壁長黑黴、房屋結構坍塌等。

RealToken位於底特律房地產占所有美國資產組合75%。在RealToken旗下的代幣化房產(tokenized properties)當中，絕大多數是底特律地區的獨棟住宅(single-family homes)。

華爾街日報在8個月的調查採訪中，探究RealToken在密西根州與其第二大市場俄亥俄州的經營方式。調查結果發現，RealToken持有的數百棟房屋毀壞卻沒有整修，以空置房屋或不曾擁有的房屋來支付投資客，遭到某些投資者質疑整個計畫究竟只是投資計畫失敗，還是一場騙局。

雅各布森兄弟7月2日宣布將自願清算公司價值1億4000萬元的資產組合。