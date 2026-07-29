我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市府要求舉證否則課「第二居所稅」 屋主批甩鍋

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

規模1.4億加密房地產帝國RealToken瓦解 走上清算

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為底特律郊區，示意圖，與內文無關。(美聯社資料照)
圖為底特律郊區，示意圖，與內文無關。(美聯社資料照)

華爾街日報報導，投資組合規模上看1億4000萬元的加密房地產帝國RealToken，曾經吸引成千上萬全球投資人加入，然而經過幾年經營失利、遭控違法以及投資人申訴等波折之後，終於宣告關閉。加密貨幣交易所Bitget指出，3萬6000名全球投資客能拿回多少錢、能不能把錢拿回來，現在成了未知數，投資人正在醞釀提出集體訴訟，法國也可能提出刑事起訴。

創辦兄弟檔雷米·雅各布森(Remy Jacobson)、尚-馬克·雅各布森(Jean-Marc Jacobson)表示，2019年成立加密公司RealToken時，目標是希望在房地產行業掀起革命。

RealToken透過有限責任公司(LLC)在全美各地購買了700多棟房屋，並且利用加密貨幣和區塊鏈技術，把公司股份或代幣賣給海外投資客，宣稱只要持有RealToken房產代幣便可獲得美國房地產部分所有權，能像房東一樣定期獲得資金收入。不過，來自全球各地的數萬名投資客後來資金卡在代幣裡，幾乎求償無門。

RealToken首先爆發問題是位於底特律的房地產。RealToken房地產接連收到各種違規罰單、欠稅通知、房產荒廢罰款(blight fines)，底特律市政府2025年7月以違反當地住屋法規為由起訴雅各布森兄弟。

今年4月，底特律法院裁定，RealToken荒廢且毀壞的房地產必須交由獨立受託人監管。投資人原本每周拿到的租金收益後來停發。

底特律市府在起訴書裡提出RealToken房屋嚴重毀壞、危害公共健康與安全的證據，包括地下室積有大量汙水、牆壁長黑黴、房屋結構坍塌等。

RealToken位於底特律房地產占所有美國資產組合75%。在RealToken旗下的代幣化房產(tokenized properties)當中，絕大多數是底特律地區的獨棟住宅(single-family homes)。

華爾街日報在8個月的調查採訪中，探究RealToken在密西根州與其第二大市場俄亥俄州的經營方式。調查結果發現，RealToken持有的數百棟房屋毀壞卻沒有整修，以空置房屋或不曾擁有的房屋來支付投資客，遭到某些投資者質疑整個計畫究竟只是投資計畫失敗，還是一場騙局。

雅各布森兄弟7月2日宣布將自願清算公司價值1億4000萬元的資產組合。

精華 FAQ

  • RealToken長期經營失利，又接連遭到違規、欠稅與房屋荒廢等指控，底特律資產還被法院要求交由獨立受託人監管，最終宣布清算1.4億美元資產組合。

  • RealToken透過LLC購買美國各地房屋，再把房產權益做成代幣出售給海外投資人，宣稱持有代幣就能分享租金收益，等同擁有美國房地產部分所有權。

  • 最讓投資人擔心的是本金能否取回、能拿回多少，以及停發的租金收益是否有機會補回；同時，投資人也可能發起集體訴訟，法國方面更不排除刑事起訴。

房地產 貨幣

上一則

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

下一則

求職者用AI工具狂投履歷 老闆陷海量履歷形成惡性循環

延伸閱讀

地產投資／布局鳳凰城房產 早鳥享豐收

地產投資／布局鳳凰城房產 早鳥享豐收
為避豪宅稅 洛城高價獨棟住宅掀翻修潮

為避豪宅稅 洛城高價獨棟住宅掀翻修潮
投資客分享「真正一勞永逸的房地產」 佛系管理每月賺進4萬元

投資客分享「真正一勞永逸的房地產」 佛系管理每月賺進4萬元
中國房市低迷催生「工抵房」 供應商：不收恐拿不到一毛錢

中國房市低迷催生「工抵房」 供應商：不收恐拿不到一毛錢

熱門新聞

網友歸納出「在美國混得好」的人普遍具備5項共同特質，包括能自在切換中西文化等等。圖為每年7月洛杉磯蓮花節(Lotus Festival)在回聲公園(Echo Park)登場，透過音樂舞蹈和美食工藝，展現亞太社區文化。攝於2025年。(路透資料照)

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

2026-07-25 19:55
ADU附屬住宅示意圖。（美聯社）

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

2026-07-27 13:40
外國旅客來美，有時會面臨CBP官員額外審查。（路透檔案照）

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

2026-07-22 12:12
到中國讀書的美國學生，已從2019年的約1.1萬人暴降到2026年不到2000人。圖為參與中國研究計畫的美國賓州學生，搭船遊鴨綠江拍攝中朝友誼橋。(美聯社)

從1.1萬跌至不到2千人 美國學生為什麼不敢去中國留學了？

2026-07-22 02:10
110多萬名60歲以上原本已經要退休，結果卻全職擔任育兒角色的祖父母。示意圖（美聯社）

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

2026-07-28 12:24
芝加哥大學數學系教授鄧煜。(芝大官網)

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

2026-07-23 14:52

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
好市多App綁定Visa卡 可手機結帳

好市多App綁定Visa卡 可手機結帳
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關

33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關
郵輪達人曝升等秘技 跟船上「這名員工」混熟最省錢

郵輪達人曝升等秘技 跟船上「這名員工」混熟最省錢