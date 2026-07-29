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天生患短脊症浣熊「吉莫西」網路爆紅 兩黨同聲籲保護

記者顏伶如／即時報導
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西雅圖球迷在水手隊對辛辛那提紅人隊的棒球比賽中，高舉寫著「吉莫西」(Jimoth...
西雅圖球迷在水手隊對辛辛那提紅人隊的棒球比賽中，高舉寫著「吉莫西」(Jimothy)的看板，這隻浣熊因一段在西雅圖爆紅的影片而爆紅。(美聯社)

白宮社群媒體X的官方帳號上周發布一張浣熊戴著「川普一切都對」(Trump was right about everything)紅色標語帽的梗圖，照片主角是出沒於西雅圖社區、名叫「吉莫西」(Jimothy)的浣熊，疑似天生患有短脊症而有著圓滾滾的身體。英國泰晤士報(The Times)28日分析，在政治兩極化的當今美國，「吉莫西」意外促成兩黨團結一致，民主黨與共和黨人士齊聲呼籲保護。

西雅圖居民霍爾(Kiana Hall)拍攝奇怪動物在貝拉德(Ballard)社區漫步的影片，在Instagram發布後獲得數百萬瀏覽人次，不少網友熱議這隻浣熊沒有脖子的身型是否經過數位修圖。霍爾為這隻動物取名「吉莫西」並且描述：「某種灰色動物，毛茸茸的，形狀像一顆球，有著很長的腿，幾乎像是猴子或狐猴。」

野生動物專家指出，「吉莫西」可能天生患有短脊椎綜合症，脊椎畸形導致其身體縮短。

「吉莫西」成名之後出現創意T恤，也有粉絲製作壁畫。除了獲得華盛頓州州長佛格森(Bob Ferguson)表揚為「今日最佳華盛頓州人」(Washingtonian of the day)，西雅圖市議員林克(Alexis Mercedes Rinck)也在Instagram宣布，2026年夏天就是「吉莫西之夏」。

共和黨佛羅里達州聯邦眾議員魯納(Anna Paulina Luna)、共和黨田納西州聯邦眾議員柏謝特(Tim Burchett)日前致函西雅圖市長威爾森(Katie Wilson)，呼籲市府要「不惜一切代價」保護「吉莫西」，把「吉莫西」永久納入西雅圖野生動物監測與監控計畫當中。

魯納與柏謝特在信中對威爾森說：「我們政治立場可能有所不同，但歸根結底，吉莫西的安全應該是我們的首要考量。」信中寫道：「我們之間對於政策問題幾乎沒有任何共同點。但在公共生活中總有某個時刻的原則將超越黨派，那個時刻就是現在，就是隻大家都喜歡、名叫吉莫西的爆紅浣熊。」

精華 FAQ

  • 因為西雅圖居民拍下牠在社區漫步的影片後上傳社群，圓滾滾、像球一樣的外型引發大量轉傳與討論，甚至連白宮官方帳號都轉發相關梗圖，讓牠一夕之間成為熱門話題。

  • 野生動物專家認為，吉莫西可能天生患有短脊椎綜合症，這種脊椎畸形會讓身體看起來較短、圓胖，因此牠才會呈現沒有明顯脖子的特殊身型。

  • 因為共和黨與民主黨人士都對吉莫西表現出關注與喜愛，甚至有共和黨聯邦眾議員致函要求西雅圖市府保護牠，顯示這隻浣熊成了少見的跨黨派共同話題。

白宮 西雅圖 社群媒體

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