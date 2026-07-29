我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

16歲救生員加州海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮

強震後熊本縣內增至14死 其中2人因地震「直接死亡」

AI砸重金搶電工木匠 時薪贏同業4成掀跳槽潮

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
人工智慧(AI)公司正在招募成千上萬名電工與木工。(美聯社)
人工智慧(AI)公司正在招募成千上萬名電工與木工。(美聯社)

紐約時報29日報導，人工智慧(AI)公司正在招募成千上萬名電工與木工，AI發展的未來取決於能夠承擔粗重體力活的技術行家。新一代的電工是AI公司關注焦點，紛紛投資數億手筆確保有足夠的電工人手來建造數據中心並維持營運。谷歌(Google)便推出一項規模5000萬的計畫，打算未來三年在指定地點將學徒制招收人數從每年1萬9500人提高到3萬人。全球資產管理公司貝萊德(BlackRock)則耗資1億，為位於德州的數據中心擴大培訓管道。

求職資訊網站Indeed分析，數據中心時薪制的安裝、維修工作，薪資比其他領域的相同工作高出42%。高薪現象引發搶人大戰，目前正在興建多座數據中心的市場，例如達拉斯與維吉尼亞北部，工人常為了能拿更多紅利或每日津貼而跳槽。

正在接受培訓的29歲底特律電工薛爾頓(Tyler Shelton)說，最近公司派出很多工人前往車程約一小時之外，剛剛動工的大型數據中心廠址工作。他說：「大家都想賺那個錢。」

薛爾頓表示，工人手邊都有工作要做，但很多人力則流失到數據中心。

OpenAI在密西根州薩林鎮(Saline Township)的數據中心項目，是密州史上金額最大的單筆投資，需要數百名電工每周上班七天，每天工作10小時。

薛爾頓很快也將加入前往這個數據中心工地上班的行列。雖然加班費相當豐厚，但他心情卻頗複雜。他說，希望未來一年能買房子，高薪雖有吸引力，卻希望能在工作之餘還能擁有自己的生活。

底特律電氣工業培訓中心(Detroit Electrical Industry Training Center)有850名學徒正在受訓，數據中心蓬勃發展是學徒之間的熱門討論話題。

報導指出，相較於美國史上曾經出現的幾次榮景，數據中心的建設潮堪稱前所未見，興建計畫是由基本上資金並無上限的公司所推動，急著希望滿足AI模型所面臨的大量需求。

然而，這波爆發式成長讓其他領域發展變得疲軟，舉例來說，辦公大樓的建設在疫情期間受到打擊，迄今仍未恢復。住宅建設因為高利率而受到抑制，離岸風電計畫在政治因素之下受挫。

社群媒體巨頭Meta把人才培訓的領域延伸到建築工，在為期多年的培訓計畫裡，第一年已完成1億1500萬元撥款，目標培訓5000人。學員必須參加為期4周的課程，差旅費與食宿均由Meta承擔，結業之後將在Meta包商的工地上班。

精華 FAQ

  • 因為AI模型需求推升數據中心快速擴建，建造與維持營運都需要大量能做粗重體力活的技術工人，特別是電工與木工，因此成為企業爭搶的核心人力。

  • Google推出5000萬美元計畫擴大學徒制，BlackRock砸1億美元強化德州數據中心培訓管道，Meta也投入1億1500萬美元培訓建築工，顯示企業正以資金解決缺工。

  • 數據中心時薪制安裝與維修工作薪資比同類工作高出42%，加上紅利與每日津貼，讓工人紛紛跳槽到達拉斯、維吉尼亞北部等熱區，其他產業也因此面臨人力流失。

AI 谷歌 Google

上一則

天生患短脊症浣熊「吉莫西」網路爆紅 兩黨同聲籲保護

延伸閱讀

AI在雲端 代價卻落在後院

AI在雲端 代價卻落在後院
中國智譜採用國產晶片 建成巨型AI數據中心 自建算力邁大步

中國智譜採用國產晶片 建成巨型AI數據中心 自建算力邁大步
熱門新兼職「給AI打分數」看似輕鬆簡單 教授卻嘆：錢不好賺

熱門新兼職「給AI打分數」看似輕鬆簡單 教授卻嘆：錢不好賺
美企體認「AI極限」重啟徵才 盼透過人機協作達成長目標

美企體認「AI極限」重啟徵才 盼透過人機協作達成長目標

熱門新聞

網友歸納出「在美國混得好」的人普遍具備5項共同特質，包括能自在切換中西文化等等。圖為每年7月洛杉磯蓮花節(Lotus Festival)在回聲公園(Echo Park)登場，透過音樂舞蹈和美食工藝，展現亞太社區文化。攝於2025年。(路透資料照)

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

2026-07-25 19:55
ADU附屬住宅示意圖。（美聯社）

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

2026-07-27 13:40
外國旅客來美，有時會面臨CBP官員額外審查。（路透檔案照）

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

2026-07-22 12:12
到中國讀書的美國學生，已從2019年的約1.1萬人暴降到2026年不到2000人。圖為參與中國研究計畫的美國賓州學生，搭船遊鴨綠江拍攝中朝友誼橋。(美聯社)

從1.1萬跌至不到2千人 美國學生為什麼不敢去中國留學了？

2026-07-22 02:10
芝加哥大學數學系教授鄧煜。(芝大官網)

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

2026-07-23 14:52
110多萬名60歲以上原本已經要退休，結果卻全職擔任育兒角色的祖父母。示意圖（美聯社）

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

2026-07-28 12:24

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
好市多App綁定Visa卡 可手機結帳

好市多App綁定Visa卡 可手機結帳
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關

33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關