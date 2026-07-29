AI砸重金搶電工木匠 時薪贏同業4成掀跳槽潮

人工智慧(AI)公司正在招募成千上萬名電工與木工。(美聯社)

紐約時報29日報導，人工智慧(AI )公司正在招募成千上萬名電工與木工，AI發展的未來取決於能夠承擔粗重體力活的技術行家。新一代的電工是AI公司關注焦點，紛紛投資數億手筆確保有足夠的電工人手來建造數據中心並維持營運。谷歌 (Google )便推出一項規模5000萬的計畫，打算未來三年在指定地點將學徒制招收人數從每年1萬9500人提高到3萬人。全球資產管理公司貝萊德(BlackRock)則耗資1億，為位於德州的數據中心擴大培訓管道。

求職資訊網站Indeed分析，數據中心時薪制的安裝、維修工作，薪資比其他領域的相同工作高出42%。高薪現象引發搶人大戰，目前正在興建多座數據中心的市場，例如達拉斯與維吉尼亞北部，工人常為了能拿更多紅利或每日津貼而跳槽。

正在接受培訓的29歲底特律電工薛爾頓(Tyler Shelton)說，最近公司派出很多工人前往車程約一小時之外，剛剛動工的大型數據中心廠址工作。他說：「大家都想賺那個錢。」

薛爾頓表示，工人手邊都有工作要做，但很多人力則流失到數據中心。

OpenAI在密西根州薩林鎮(Saline Township)的數據中心項目，是密州史上金額最大的單筆投資，需要數百名電工每周上班七天，每天工作10小時。

薛爾頓很快也將加入前往這個數據中心工地上班的行列。雖然加班費相當豐厚，但他心情卻頗複雜。他說，希望未來一年能買房子，高薪雖有吸引力，卻希望能在工作之餘還能擁有自己的生活。

底特律電氣工業培訓中心(Detroit Electrical Industry Training Center)有850名學徒正在受訓，數據中心蓬勃發展是學徒之間的熱門討論話題。

報導指出，相較於美國史上曾經出現的幾次榮景，數據中心的建設潮堪稱前所未見，興建計畫是由基本上資金並無上限的公司所推動，急著希望滿足AI模型所面臨的大量需求。

然而，這波爆發式成長讓其他領域發展變得疲軟，舉例來說，辦公大樓的建設在疫情期間受到打擊，迄今仍未恢復。住宅建設因為高利率而受到抑制，離岸風電計畫在政治因素之下受挫。

社群媒體巨頭Meta把人才培訓的領域延伸到建築工，在為期多年的培訓計畫裡，第一年已完成1億1500萬元撥款，目標培訓5000人。學員必須參加為期4周的課程，差旅費與食宿均由Meta承擔，結業之後將在Meta包商的工地上班。