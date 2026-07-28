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誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

記者顏伶如／即時報導
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110多萬名60歲以上原本已經要退休，結果卻全職擔任育兒角色的祖父母。示意圖（美...
110多萬名60歲以上原本已經要退休，結果卻全職擔任育兒角色的祖父母。示意圖（美聯社）

「商業內幕」(Business Insider)新聞網站報導，59歲的薇琪·帕里塞拉(Vicki Parisella)與76歲丈夫薩爾(Sal Parisella)現在過的日子與原本想像的晚年生活截然不同，必須全職照顧13歲、11歲的兩名孫女，每天早上叫孩子起床準備上學，從食物銀行(food banks)拿回來的食品當中東拼西湊準備每一餐。

住在佛羅里達州雷克蘭德(Lakeland)的帕里塞拉夫妻是110多萬名60歲以上原本已經要退休，結果卻全職擔任育兒角色的祖父母。他們的36歲女兒2017年感情觸礁，帕里塞拉夫妻因此取得兩個孫女的臨時監護權。由於孩子生父並未放棄監護權，帕里塞拉夫妻一直無法永久領養孫女。目前與新男友住在坦帕的女兒偶爾前來探視，但沒能力全職照顧孩子。

「商業內幕」過去幾個月採訪50多名有相同處境的老年人，他們因為兒女吸毒、生病或過世，不得不承擔撫養孫輩的責任。受訪者紛紛表示，就算人生重來也一樣會毫不猶豫撫養孫輩，儘管資源匱乏也無怨無悔。

里塞拉夫妻跟許多接受採訪的祖父母一樣手頭拮据，手邊的錢常常很難撐過一個月。薩爾患有腎臟疾病，薇琪是家裡唯一經濟支柱，今年稍早為了繳房租導致銀行帳戶透支，全家人大多仰賴食物銀行解決三餐，這個月已經收到房東驅逐令。

薇琪擔任應付帳款專員的每周淨收入約615元。薩爾每月領取社安金1435元。

獨立撫養兩名孫子的63歲德州婦人蕾貝卡·布萊克(Rebecca Black)說：「如果我走了，孩子們會變成怎樣？我不希望他們被送到寄養系統。」

62歲亞利桑納州婦人麥德琳·康喬拉(Madalyn Conchola)表示，領養7歲到19歲之間4名孫女後曾度過一段艱難時期，靠7萬年收入與州政府少量補助撫養孩子，幸好經過5年以來孫女們在學校都表現很好。

精華 FAQ

  • 文中指出，超過110萬名60歲以上美國老人原本接近退休，卻轉而成為全職照顧孫輩的祖父母，承擔起日常育兒與生活照料責任。

  • 他們要照顧兩名孫女，經濟十分吃緊，常靠食物銀行維持三餐；薇琪收入不高、銀行帳戶曾透支，家裡這個月還收到房東驅逐令。

  • 受訪祖父母雖多半資源不足、生活艱難，仍普遍認為照顧孫輩是責任與愛的選擇；即使人生重來，也會毫不猶豫再次撫養孩子。

退休 佛羅里達州

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