7月中旬開學的學區 學童在校度過1年最熱時期天數增加

不少學區過去幾年紛紛提早於7月中旬或8月初開學，使得學童在學校裡度過一年之中最炎熱時期的天數變多，教室與遊戲場(playgrounds)變得越來越熱，學校卻沒有做好因應準備。示意圖（美聯社）

亞利桑納州立大學(Arizona State University)研究計畫「高溫應變學校」(HeatReady Schools)學者指出，從洛杉磯 到休士頓 的許多美國城市，新學年在8月、9月開學時天氣都還很熱，不少學區 過去幾年紛紛提早於7月中旬或8月初開學，使得學童在學校裡度過一年之中最炎熱時期的天數變多，教室與遊戲場(playgrounds)變得越來越熱，學校卻沒有做好因應準備。

「高溫應變學校」學者波洛斯(Allison Poulos)、范諾斯(Jennifer Vanos)在非營利獨立新聞網站「對話」(The Conversation)撰文指出，今年7月鳳凰城氣溫飆升到華氏117度時，學童依然走路上下學，課間休息在戶外玩耍，參加棒球練習時穿戴護具。然而，高溫不只影響以酷熱聞名的鳳凰城而已，極度高溫的發生頻率、強度、持續時間，如今已成為美國許多地點以及其他國家的共同關注問題。

文中寫道，許多學校對於在極端高溫底下如何維持日常運作準備不足，缺乏實體基礎設施與相關規畫，無法確保學生與教職人員能在教室內或校園戶外空間保持舒適、安全。

特許學校(Charter schools)增加可能是提前開學趨勢變得流行的原因之一，因為這些學校對於行事曆規畫擁有較大彈性空間。統計顯示，提早開學的學校中約六成是特許學校。

曝露於高溫環境讓學生面臨酷熱相關疾病的風險，許多學校缺乏因應高溫的基礎設施，例如空調設備不足、運動場及遊戲場沒有遮陽設施。高中體育活動因為極度高溫導致生病的案例大多出現於7月與8月間，其中大約三分之一案件發生時並沒有校醫或其他醫護人員在場。學齡兒童因為酷熱相關疾病而前往急診就醫的人數，在最炎熱月份達到尖峰。

現代操場與校園庭院的設計通常缺乏遮陽，使用大量黑色橡膠、混凝土、鋁材質，日曬之下表面溫度可能達到危險高溫。許多學校現正透過種樹、安裝遮陽棚、更換能夠降溫的表面材料來改造校園。資金短缺仍是學校解決高溫問題時遇到的最大障礙之一，例如舊建築改建並加裝空調，許多面臨最嚴重高溫的學校剛好也是能動用資金最少的學校。