路透：ICE根據難民安置辦公室線索逮捕無證兒童與擔保人

24歲墨西哥婦女奧蘿拉(Aurora)與6歲女兒遭到移民和海關執法局(ICE)拘留。（路透）

路透28日獨家報導，根據政府內部資料，川普第二任期以來，移民 當局根據衛生部難民安置辦公室(Office of Refugee Resettlement)提供線索，已經逮捕1萬2000多名無證兒童與擔保人(sponsors)。

報導指出，姓氏保密的24歲墨西哥婦女奧蘿拉(Aurora)兩年前非法入境美國，在密西西比州找到房屋清潔工工作。去年8月，一名親戚把她的女兒帶到美墨邊境 向移民官員自首，孩子被送到兒童收容所，奧蘿拉則接受審查程序。今年3月底，奧蘿拉與6歲女兒終於團圓，但幾天後母女倆雙雙遭到移民和海關執法局(ICE )拘留，送到位於德州迪利(Dilley)的家庭拘留中心。

政府數據顯示，從2025年1月以來，ORR向移民和ICE分享46萬條無人陪伴兒童及通常是父母或親戚的擔保人線索，導致孩童與家屬面臨拘留與驅逐風險。

旨在安置逃離戰爭與迫害難民的ORR成立於1980年，2000年代初期以來還負責收容抵達美墨邊境的無人陪伴兒童，奧蘿拉女兒便是一例。

報導指出，這些無證兒童的照護以往都與移民執法行動分開。2008年通過的法律則讓無證兒童得以盡快離開拘留中心，不論擔保人是否具備合法移民身分，但川普政府則採取不同作法。

拜登執政期間的ORR副主任珍‧史麥爾斯(Jen Smyers)說，避免與ICE分享資料的防護機制已經「徹底推翻」。她說，兒童福利計畫如今淪為武器，企圖達到更多驅逐人數的目的。

難民安置辦公室發表聲明說，ORR在逮捕兒童行動中沒有扮演任何角色。國土安全部說，川普第二任內ORR把「潛在的調查線索」提供給ICE旗下的旗下的國土安全調查處(Homeland Security Investigations)，目的是為了尋找交給「未經審查的擔保人」(unvetted sponsors)照顧的無人陪伴兒童。

奧蘿拉母女在迪利拘留中心待了三周，獲釋之後奧蘿拉戴著電子腳鐐，必須定期報到，等待移民法庭審理結果，奧蘿拉遭拘留時坦承非法入境。拘留期間，奧蘿拉的個人物品被密州房東丟棄，母女倆轉而前往加州投靠朋友。