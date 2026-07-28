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全國教師荒 機器人、AI老師紛紛出籠 引家長憂心

記者顏伶如／即時報導
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去年拉斯維加斯消費電子展(CES)的Realbotix展位上展示一台Realbo...
去年拉斯維加斯消費電子展(CES)的Realbotix展位上展示一台Realbotix人形機器人。(美聯社)

全國各地出現教師荒的情況下，某些學區與學校在未經家長同意之下推出機器人老師或人工智慧(AI)老師，引起家長憂心。

機器人公司Realbotix長期以來靠著打造情色機器人聞名，價值17萬5000元的「艾莉亞」(Aria)有著白金色頭髮與豐滿身材。非營利新聞機構New York Focus日前報導，紐約州薩拉曼卡市中央學區(Salamanca City Central School District)準備動用預算購買Realbotix公司名稱為「莎莉」(Sally)的人形機器人(Humanoid)，在高中校園裡擔任科學、技術、工程、數學(STEM)與藝術課程的助教。

不過，造價5萬7000元的「莎莉」流露性愛機器人的風格，擁有光滑矽膠皮膚、面部表情僵硬，戴著棕色長髮假髮。「莎莉」內建AI程式可以用來生成課程，提供100多種語言即時翻譯，並為真人老師提供指導。

Realbotix表示，公司生產性愛機器人的部門與製造「莎莉」等非性愛機器人的部門完全分開。

薩拉曼卡市中央學區原本在新聞稿中說，Realbotix教育機器人絕對不會取代真人老師、行政人員以及有意義的人際互動。然而，社區民眾反彈聲浪升高之後，機器人老師的部署計畫已經暫緩。

根據「國家教育進展評測」(National Assessment of Educational Progress)統計，2022年時美國四年級學生當中只有33%閱讀能力達到精通(proficiency)或以上程度。

教師短缺的情況下如何提升學生閱讀能力？新墨西哥州公立學校引進名為「阿米拉學習」(Amira Learning)的AI教學計畫。

科技政策專家奧佐馬(Ifeoma Ozoma)接受獨立公民媒體社群平台505omatic訪問時說，接觸家長當中沒有人收到老師或校長通知說年僅5歲到8歲的孩子會被錄音，沒有人擁有「選擇退出」(opt-out)權利，家長也沒有收到「阿米拉學習」事先通知，不知道這家AI公司會取得孩子聲音。

奧佐馬說，學生不是只有學期初、學期中、學期末接受評估時才使用軟體，而是天天使用，軟體取代孩子原本應與老師的互動，「這意味著日後將有更多藉口可以刪減教師人數，對於輔導孩童識字投入更少資源」。

精華 FAQ

  • 該學區原本想買Realbotix的「莎莉」作為高中STEM與藝術課程助教，聲稱可生成課程、即時翻譯並輔助老師，但因社區反彈而暫緩部署。

  • 新墨西哥州的Amira Learning被指未事先通知家長，孩子也沒有退出權，且5歲到8歲學生天天使用，還會錄音蒐集聲音資料，引發隱私疑慮。

  • 報導凸顯教師荒下學校加速導入機器人與AI，但若缺乏透明告知與家長同意，可能削弱師生互動，甚至成為日後縮減教師人力的理由。

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