防禦校園槍擊 至少3州允許胡椒噴霧無人機進駐校園

圖為2022年聖路易斯一所高中槍擊事件後人們逃出相擁。(路透)

華盛頓郵報28日報導，為了因應現行槍手(active shooters)闖入校園發動攻擊，今年至少有三州在某些學校裡配置能對槍手噴灑胡椒噴霧的無人機，包括佛羅里達州 、喬治亞州、科羅拉多州。沒有致命殺傷力的無人機以塑膠材質製成，一旦老師通報發生緊急時刻便能破窗並衝撞槍手，能在走廊快速移動。

三所佛州學校、五所喬州 學校以及一所科州學校新學年將把德州奧斯汀「秘銀防禦公司」(Mithril Defense)生產的塑膠無人機存放在箱子裡以防萬一。無人機可以由老師啟動，15秒內抵達槍手所在位置。

無人機設計旨在分散槍手注意力，機身可以發出閃爍警示燈、發出警報巨響，並對槍手噴灑胡椒噴霧。無人機還能用每小時60哩的速度衝撞目標。

秘銀防禦共同創辦人、海軍海豹部隊(US Navy SEAL)退役的金恩(Bill King)指出，一旦遭到這款無人機鎖定，將無法擺脫。

報導指出，受到校園槍擊 威脅升高影響，市值十億計數的高科技校園安全產業因此誕生。

根據華盛頓郵報追蹤統計，自從1999年科羅拉多州可倫拜高中(Columbine High School)發生重大校園槍擊以來，全國將近40萬名學生在學校經歷槍枝暴力，累計發生435起校園槍擊案件。

位於奧蘭多北部、學生約1700人的公立學校德爾托納高中(Deltona High School)，上學年結束之前成為第一個安裝防禦無人機的學校。勞德岱堡(Fort Lauderdale)附近的安德森高中(Boyd H. Anderson High School)、位於塔拉哈西(Tallahassee)的哥德比高中(Godby High School)也被州政府選中，成為州議員推動的55.7萬元防禦無人機試辦計畫學校。

喬州州議員批准與秘銀防禦合作的50萬元試辦計畫之後，五所喬州學校將有無人機進駐。秘銀防禦表示，這套配備將於即將到來的新學年上線。

共和黨喬州州眾議員杜布尼克(Matt Dubnik)說，這項技術可以用來保護校園裡沒有駐校警官(Resource Officers)的學校。他說，試辦計畫將在有駐校警官與沒有駐校警官的學校分別進行測試。

位於科州斯特林牧場(Sterling Ranch)，學生從幼稚園到12年級的公立特許學校亞當斯學院(John Adams Academy)，創校周年便自費購買這款無人機。老師可透過應用程式(App)或教室緊急按鈕呼叫無人機，接下來秘銀防禦無人機專業操作者將遠端操作飛行。

秘銀防禦創辦人兼執行長馬斯頓(Justin Marston)說，設計靈感來自2022年德州烏瓦德鎮(Uvalde)小學槍擊案，事發最初120秒非常重要。他說，無人機不會用來制止學生打架，但若其中一名學生亮刀，無人機便可出動。

安全顧問機構「校園安全倡導委員會」(School Safety Advocacy Council)負責人拉瓦雷洛(Curtis Lavarello)表示，無人機可能誤將逃跑學生視為目標，遠端操作者也可能在緊急之下誤將執法人員當做槍手，「這簡直是電玩遊戲與校園安全的碰撞」。