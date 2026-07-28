前奧運國手破壞華府「倒影池」遭重罪起訴 最高刑期恐10年

前奧運划艇國手赫恩(中)涉嫌破壞華府林肯紀念堂前方倒影池，27日遭大陪審團依重罪毀損公物罪起訴。圖為赫恩9日與律師接受媒體訪問。 (路透)

三度代表美國出征奧運 的划艇國手赫恩(David Hearn)涉嫌破壞華府 林肯紀念堂(Lincoln Memorial)前方倒影池(Reflecting Pool)，27日遭大陪審團依重罪毀損公物罪起訴，若罪名成立，最高可處十年徒刑。赫恩否認犯行，並要求法院公開大陪審團所有作證紀錄，主張起訴程序存在瑕疵，案件預定9月28日開庭審理。

美聯社報導，倒影池是川普 政府推動重塑華府的重要工程之一，迄今已耗資1400萬元整修，但完工後不久即出現藻類大量滋生及密封塗層剝落等問題，引發外界質疑，也成為政治爭議焦點。

目前共有七人因涉嫌破壞倒影池遭起訴，而赫恩是唯一被控重罪者，檢方評估以輕罪或違規處置其他六名被告。

檢方指控，赫恩6月19日在倒影池用力拉起並移除約2平方呎的密封塗層，造成超過1000元的財務損害。

辯方則指出，國家公園管理局(National Park Service)官員向大陪審團作證表示，倒影池在事發前早已嚴重受損，每周漏水超過100萬加侖、伸縮縫老化、池底結構龜裂，無法證明赫恩造成任何額外傷害；辯方據此質疑檢方證據不足，要求公開完整大陪審團紀錄及檢方對陪審員的法律指示。

67歲的赫恩則表示，當天騎車84公里後到林肯紀念堂查看整修成果，只是伸手碰觸一塊原本就已翹起的藍色塗層，並未破壞或取走任何材料，旋即遭國民兵包圍並被美國公園警察逮捕。

赫恩的律師批評，此案反映司法遭政治化，以誇大的指控對付一般民眾。