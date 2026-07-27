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大學兄弟會痛毆兩新人幾乎致死 特勤局探員被控罪

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大學兄弟會痛毆兩新人幾乎致死 特勤局探員被控罪

編譯尤寶琪／即時報導
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特勤局探員平德和另外兩名男子在邁阿密大學兄弟會重毆兩人而遭逮捕。(邁阿密-戴德郡...
特勤局探員平德和另外兩名男子在邁阿密大學兄弟會重毆兩人而遭逮捕。(邁阿密-戴德郡懲教局)

一名美國特勤局(U.S. Secret Service)探員和另外兩名男子，在邁阿密地區因涉嫌犯下暴力重罪而遭逮捕；當局聲稱，他們2026年4月在一場兄弟會入會儀式中，嚴重毆打兩新進成員，導致兩人重傷住院。

被指控的男子之一是29歲的馬奎斯．平德(Marquez Christopher Pinder)，任職於特勤局邁阿密處辦公室。根據逮捕令，他同時還是Kappa Alpha Psi(ΚΑΨ)兄弟會邁阿密分會的「新成員招募負責人」。

特勤局發言人法吉亞納(Matt Fagiana)27日證實，平德於2023年開始在特勤局任職。特勤局表示正在配合調查人員的工作，平德強迫放假。他於27日繳納了7.5萬元的保釋金後獲釋，將於9月24日過堂。另兩名被告是26歲的詹姆斯(Jared Lamar James)和29歲的戴斯(Elijah Delano Dyous)。

邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)檢察官辦公室在一份新聞稿中指出，警方上周發現的證據直指三名男子「涉嫌對未成年人進行長時間、反覆的毆打，包括使用藤條和木板毆打」，隨後對這三名男子提起訴訟。

警方在法庭文件中表示，一名邁阿密大學(University of Miami)研究生和另一名年輕男子受了重傷，若不及時治療可能危及生命。文件還顯示，其中一人背部傷勢嚴重到需要植皮，並伴有腎臟損傷；另一人則需插管輔助呼吸。

檢方針對這三名男子提出的罪名包括了使用致命武器進行霸凌、造成嚴重身體傷害的加重攻擊罪和過失殺人未遂罪等。

「霸凌在佛羅裡達州屬於虐待行為，同時也是一種犯罪行為，」邁阿密-戴德郡檢察官凱瑟琳．費爾德斯．倫德爾(Katherine Fernandez Rundle)在26日(周日)聲明中指出，「遭欺凌的受害者往往已經因此去世或重傷住院。」

根據平德的逮捕令，受害研究生告訴警方，在4月初的四個晚上，他和另一名年輕男子在校外的一間公寓和一處住宅內，遭到平德和其他被告重毆。警方調查員在提交給法院的逮捕令中指出，這幾人遭到毆打是因為他們未能正確回答有關兄弟會及其歷史的問題。

精華 FAQ

  • 主要被告之一是29歲的馬奎斯．平德，他任職於美國特勤局邁阿密辦公室，同時還被指為Kappa Alpha Psi兄弟會邁阿密分會的新成員招募負責人。

  • 警方表示，三人涉嫌在兄弟會入會期間，對2名新進成員進行長時間、反覆的毆打，並使用藤條和木板等工具施暴，造成受害者嚴重受傷住院。

  • 檢方對3人提出包括使用致命武器進行霸凌、造成嚴重身體傷害的加重攻擊罪，以及過失殺人未遂罪等指控，並已依相關證據正式起訴。

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