持工卡禁續卡車駕照 全美司機荒 東西岸運費飆破萬元

系列相關政策使卡車業者面臨找無人開車的困境。(路透)

隨著各地州政府收緊商業駕照(CDL)資格規定，加上移民政策變化影響，全美貨運業正面臨嚴峻的司機短缺問題。多名卡車業者表示，近來不僅司機招聘困難，運輸成本也明顯上升，部分長途跨州貨運價格甚至接近翻倍，例如洛杉磯 到賓州 單程運費已經突破1萬元，幾乎是疫情期間的高點。

一名在伊州 經營卡車運輸公司的業主表示，目前持工作許可(Employment Authorization Document, EAD)者申請或更新CDL資格面臨更多限制。以伊州為例，持工卡的司機已無法更新CDL。

他說，加州近期已有部分駕照降級案例，部分持有CDL但沒有綠卡的司機被要求降為一般駕照，無法繼續從事商業駕駛工作。這些變化讓不少卡車司機選擇離開市場，進一步加劇司機荒。

業者表示，目前卡車運輸業最大的問題不是車輛不足，而是缺少能合法駕駛的司機。

「現在是有車沒有人開。」一名業者說，尤其對擁有多輛卡車的運輸公司而言，影響更為明顯；即使有車輛，也可能因找不到司機而無法營運。

他指出，疫情期間司機短缺曾推高運輸成本，如今市場再次出現類似情況。部分長途運輸價格大幅增加，例如芝加哥到洛杉磯，過去單程約3000元，目前已升至約4400至4500元；而洛杉磯到賓州，過去約單程價格約6000元，目前部分路線已突破1萬元。

在地方運輸(local trucking)方面，司機成本也持續增加。業者表示，過去每哩運價約0.6至0.7元，目前單人駕駛已提高至約0.8至0.85元；雙人司機薪資甚至達到每哩0.9至0.95元。

「司機價格已經接近疫情期間的高點。」業者說，為了維持營運，不少公司只能提高薪資吸引司機，但成本最終也反映在貨運價格上。

儘管伊州沒有提供中文CDL考試服務，但因CDL屬於聯邦核發執照，因此過去不少華人考生因此選擇前往提供中文考試服務的州，例如加州、紐約州及賓州取得CDL資格。

一名司機表示，現在連伊州DMV的卡車考場，在CDL考試前會先與考生交談，確認其英文能力，才准許參與考試。

業界人士表示，對只有一輛卡車的車主而言，若自己駕駛，這波新政策大幅增加了收入；但對擁有多輛車、依靠雇用司機營運的運輸公司而言，衝擊非常大。

目前許多公司即使願意提高薪資，也很難找到司機。卡車運輸業者表示，未來運費可能仍面臨上漲壓力，而司機短缺問題恐怕短期內難以解決。