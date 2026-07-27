我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

美駐多倫多總領事館 再遭槍擊

持工卡禁續卡車駕照 全美司機荒 東西岸運費飆破萬元

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
系列相關政策使卡車業者面臨找無人開車的困境。(路透)
系列相關政策使卡車業者面臨找無人開車的困境。(路透)

隨著各地州政府收緊商業駕照(CDL)資格規定，加上移民政策變化影響，全美貨運業正面臨嚴峻的司機短缺問題。多名卡車業者表示，近來不僅司機招聘困難，運輸成本也明顯上升，部分長途跨州貨運價格甚至接近翻倍，例如洛杉磯賓州單程運費已經突破1萬元，幾乎是疫情期間的高點。

一名在伊州經營卡車運輸公司的業主表示，目前持工作許可(Employment Authorization Document, EAD)者申請或更新CDL資格面臨更多限制。以伊州為例，持工卡的司機已無法更新CDL。

他說，加州近期已有部分駕照降級案例，部分持有CDL但沒有綠卡的司機被要求降為一般駕照，無法繼續從事商業駕駛工作。這些變化讓不少卡車司機選擇離開市場，進一步加劇司機荒。

業者表示，目前卡車運輸業最大的問題不是車輛不足，而是缺少能合法駕駛的司機。

「現在是有車沒有人開。」一名業者說，尤其對擁有多輛卡車的運輸公司而言，影響更為明顯；即使有車輛，也可能因找不到司機而無法營運。

他指出，疫情期間司機短缺曾推高運輸成本，如今市場再次出現類似情況。部分長途運輸價格大幅增加，例如芝加哥到洛杉磯，過去單程約3000元，目前已升至約4400至4500元；而洛杉磯到賓州，過去約單程價格約6000元，目前部分路線已突破1萬元。

在地方運輸(local trucking)方面，司機成本也持續增加。業者表示，過去每哩運價約0.6至0.7元，目前單人駕駛已提高至約0.8至0.85元；雙人司機薪資甚至達到每哩0.9至0.95元。

「司機價格已經接近疫情期間的高點。」業者說，為了維持營運，不少公司只能提高薪資吸引司機，但成本最終也反映在貨運價格上。

儘管伊州沒有提供中文CDL考試服務，但因CDL屬於聯邦核發執照，因此過去不少華人考生因此選擇前往提供中文考試服務的州，例如加州、紐約州及賓州取得CDL資格。

一名司機表示，現在連伊州DMV的卡車考場，在CDL考試前會先與考生交談，確認其英文能力，才准許參與考試。

業界人士表示，對只有一輛卡車的車主而言，若自己駕駛，這波新政策大幅增加了收入；但對擁有多輛車、依靠雇用司機營運的運輸公司而言，衝擊非常大。

目前許多公司即使願意提高薪資，也很難找到司機。卡車運輸業者表示，未來運費可能仍面臨上漲壓力，而司機短缺問題恐怕短期內難以解決。

精華 FAQ

  • 報導指出，貨運業的核心問題不是車輛不足，而是能合法駕駛的司機嚴重短缺。州政府收緊CDL資格，加上移民政策變動，使招聘更困難，運輸成本也持續上升。

  • 在伊州，持工作許可證者已無法更新CDL；加州則傳出部分持有CDL但沒有綠卡的司機被要求降級為一般駕照，不能再從事商業駕駛工作。

  • 芝加哥到洛杉磯單程約從3000元升至4400至4500元，洛杉磯到賓州甚至突破1萬元。業者多以加薪留人，但人力仍難補足，未來運費恐續漲。

賓州 伊州 洛杉磯

上一則

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

延伸閱讀

維州駕照弊案延燒…紐約州通知重考否則停照 華人司機反彈

維州駕照弊案延燒…紐約州通知重考否則停照 華人司機反彈
ICE進駐地磅站 取締不合規卡車司機

ICE進駐地磅站 取締不合規卡車司機
紐約州高速公路巴士翻覆 多人受傷就醫 司機為華人

紐約州高速公路巴士翻覆 多人受傷就醫 司機為華人
司機短缺、車量不足… 香港5的士車隊上路1年「流血經營」

司機短缺、車量不足… 香港5的士車隊上路1年「流血經營」

熱門新聞

網友歸納出「在美國混得好」的人普遍具備5項共同特質，包括能自在切換中西文化等等。圖為每年7月洛杉磯蓮花節(Lotus Festival)在回聲公園(Echo Park)登場，透過音樂舞蹈和美食工藝，展現亞太社區文化。攝於2025年。(路透資料照)

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

2026-07-25 19:55
外國旅客來美，有時會面臨CBP官員額外審查。（路透檔案照）

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

2026-07-22 12:12
到中國讀書的美國學生，已從2019年的約1.1萬人暴降到2026年不到2000人。圖為參與中國研究計畫的美國賓州學生，搭船遊鴨綠江拍攝中朝友誼橋。(美聯社)

從1.1萬跌至不到2千人 美國學生為什麼不敢去中國留學了？

2026-07-22 02:10
芝加哥大學數學系教授鄧煜。(芝大官網)

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

2026-07-23 14:52
老年照護開銷一路上漲，可能為此掏空積蓄。圖為加州一家老人中心。(美聯社)

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

2026-07-23 09:25
佛州一處退休社區鳥瞰圖。（美聯社）

28歲女子繼承入住父親退休社區 HOA興訟…155住戶遭殃

2026-07-20 14:06

超人氣

更多 >
美國哪一州最有幸福感？加州不是唯一答案 華人答案很現實

美國哪一州最有幸福感？加州不是唯一答案 華人答案很現實
菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩

菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩
迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP

迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP
獨家專訪／NASA太空人林琪兒：剛到台灣時像觀光客，離開時像家人

獨家專訪／NASA太空人林琪兒：剛到台灣時像觀光客，離開時像家人
中國造台灣政府建築全尺寸模型 每日電訊報揭攻台演練

中國造台灣政府建築全尺寸模型 每日電訊報揭攻台演練