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自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

記者顏伶如／即時報導
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ADU附屬住宅示意圖。（美聯社）
ADU附屬住宅示意圖。（美聯社）

「商業內幕」(Business Insider)新聞網站報導，42歲的漢娜‧布朗(Hana Brown)與父母都來自波士尼亞-赫塞哥維納，1992年因內戰爆發遠走他鄉，在德國當了幾年難民後移居美國落腳華盛頓州；漢娜婚後與丈夫共同經營Grocery Outlet超市，住在俄勒岡州達馬斯克(Damascus)，她為了照顧上了年紀的父母，與丈夫商量後花費40萬元在自家庭院興建900平方呎的附屬住宅單元(Accessory Dwelling Unit，ADU)。

漢娜說，如今想要知道父母是否在家，不必打電話或按門鈴，探頭看向窗外即可。

她說，從小到大一直受到父母無微不至的照顧，成年後繼續與父母同住，直到跟丈夫詹姆斯‧布朗(James Brown)結婚才搬到俄勒岡州。

漢娜表示，父母每年有3個月到5個月回到波士尼亞，留在美國時則住在華州溫哥華(Vancouver)租屋處。雙親均已過世的詹姆斯理解妻子的考量，婚後找房子時特別挑選土地面積夠大的選項，最後以94.5萬買下土地有2英畝、建於1971年但前任屋主完成翻修的五臥三衛房子。

根據俄勒岡州法律規定，ADU面積上限為900平方呎。布朗夫妻找來建築設計師，希望小屋能有擺放植物的門廊以及更多收納空間。

為了方便並保持各自生活隱私，小屋有自己的洗衣機與烘衣機。小屋廚房櫃子選擇白色，所有全尺寸家電也是白色。臥室可以容納雙人床(queen-sized)，有步入式衣帽間(walk-in closet)，地板使用較能抵抗污垢與泥土的超耐磨木地板(laminate floor)。

漢娜表示，ADU蓋好之後接受消防檢查時，被發現主屋車道無法到達小屋，因此小屋必須增設消防栓或安裝獨立灑水系統才能符合消防規定。她說：「這是我們原本沒有想到的開銷。」

雖然總計花費40萬元，但漢娜說，對於投資感到值得，因為房子轉售價值增加，更重要的是能滿足父母的生活需求。漢娜父母2024年起搬進ADU，過去兩年來常到超市幫忙，漢娜每天陪父母散步，詹姆斯則陪岳父打匹克球(pickleball)。

精華 FAQ

  • 因為父母年紀漸長，她希望能就近照料、維持生活隱私，也讓父母在美國時有舒適居所，不必再住租屋處，並延續一家人長期相伴的生活方式。

  • 整體花費約40萬元，面積上限為900平方呎，設有門廊、更多收納空間、獨立洗衣烘衣設備、可放雙人床的臥室、步入式衣帽間與耐磨地板。

  • 消防檢查時發現主屋車道無法到達小屋，必須加裝消防栓或獨立灑水系統，產生額外成本；但漢娜認為房屋轉售價值增加，父母也能安心同住，十分值得。

德國 俄勒岡州 華盛頓州

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