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麥康諾密集復健未獲准返工 趙小蘭現身華府消瘦引關注

特派員黃惠玲／即時報導
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麥康諾(左)與妻子趙小蘭(右)。(麥康諾辦公室)
麥康諾(左)與妻子趙小蘭(右)。(麥康諾辦公室)

肯塔基州聯邦參議員麥康諾(Mitch McConnell)辦公室27日發布最新健康狀況說明，表示麥康諾在6月14日因健康問題住院後，目前仍未恢復到能返回國會大廈進行面對面工作的狀態。

麥康諾在聲明中表示：「我仍努力恢復在參議院以及肯塔基州的完整工作行程，並依照醫師指示持續接受密集物理治療。」

他也透露，由於目前仍在復健，因此無法參加本周六於肯塔基州舉行的「Fancy Farm」年度活動。

麥康諾表示，自己正在家中跌倒後接受復健照護，並說：「這個周末，我最想去的地方就是肯塔基州的年度野餐活動，很遺憾今年無法參加其中的樂趣。」他也表示，「期待很快回到參議院以及肯塔基州。」

麥康諾辦公室並未公布他預計何時能返回國會工作。根據統計，麥康奈爾目前已缺席參議院院會最近38次投票。

參議院預計未來兩周仍將持續開會，之後將進入夏季休會。麥康奈爾的健康狀況及復健進度，也持續受到外界關注。

麥康諾的主治醫師則在聲明中表示，麥康諾目前持續接受高強度的物理治療與復健，包括每天多次療程，目標是「重建體力並降低未來再次跌倒的風險」。

醫師指出，麥康諾童年時期曾罹患小兒麻痺症(polio)，這項病史「持續對他的行動能力造成重大影響」。

聲明進一步表示，麥康諾目前「尚未獲得醫療許可離開復健機構，也還無法返回辦公室工作」。

「Fancy Farm」是肯塔基州歷史悠久的重要政治聚會，每年吸引民主、共和兩黨政治人物參與，被視為觀察州內政治動態的重要場合。此次麥康諾缺席，也引發外界關注他的健康狀況與未來工作安排。

此外，趙小蘭23日曾出席華府國際領袖基金會(International Leadership Foundation，ILF)的年度會議暨頒獎晚宴，根據本報出席的華府記者表示，趙小蘭神情穩定，但明顯可看到她比以往消瘦，儘管其夫婿麥康諾病情備受關注，但當天活動前後她並未對丈夫病情發表任何言論。

趙小蘭23日曾出席華府國際領袖基金會年會。(記者王志榮／攝影)
趙小蘭23日曾出席華府國際領袖基金會年會。(記者王志榮／攝影)

精華 FAQ

  • 他在6月14日因健康問題住院後，至今仍未恢復到能進行面對面工作的狀態，且醫師尚未核准他離開復健機構，因此暫時不能返工。

  • 醫師表示他正接受高強度物理治療與復健，每天多次療程，目標是重建體力並降低未來再次跌倒的風險；其小兒麻痺病史也持續影響行動能力。

  • 她23日出席ILF年度會議暨頒獎晚宴時神情穩定，但外界明顯看出她比以往消瘦；儘管丈夫麥康諾病情受關注，她當天未對此發表任何評論。

麥康諾 華府 趙小蘭

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