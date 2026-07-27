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ICE為何買秘密控制手機、收集個資的軟體？參議員要說法

記者顏伶如／即時報導
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ICE執法人員執行公務的檔案照。(路透)
ICE執法人員執行公務的檔案照。(路透)

參院國土安全暨政府事務委員會(Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs)民主黨籍資深成員、密西根州聯邦參議員彼得斯(Gary Peters)日前要求移民和海關執法局(ICE)解釋為何購買能夠秘密控制手機並且收集訊息、照片、定位資料與其他個資的商業間諜軟體。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，這項商業間諜軟體採購是國土安全部與ICE到目前為止「對於擴大監控所展開的最明顯手段之一」，公民自由與國家安全都可能受到威脅。

彼得斯7月23日致函國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)，要求說明ICE為何向單一來源採購名稱為「石墨」(Graphite)的商業間諜軟體。這套商業間諜軟體是由以色列監控技術公司Paragon Solution研發，目前由國防科技與網路安全公司REDLattice擁有。

彼得斯信中寫道，「石墨」軟體遭到濫用絕非假設問題，根據新聞媒體公開報導，分布於多個國家的90多名記者與民眾遭到石墨」軟體鎖定監控。

彼得斯要求ICE說明是否已在美國國內部署「石墨」軟體、哪些人被列為監控對象以及使用這套軟體的法律根據為何。

他說，對於「石墨」軟體可能在美國境內拿來對付美國人深感不安，ICE收集示威活動抗議人士、社群媒體發文者、參加受到憲法第一修正案保護各種活動倡議者個人資料，也持續面臨各界質疑。

他表示，ICE必須提供遭到這套軟體鎖定的美國公民與非公民人數，說明這些鎖定目標的所在地點以及當初決定採購軟體的原因。

彼得斯要求ICE在8月7日之前回覆。

報導指出，由於民主黨並不是國會多數黨，彼得斯只能索取資料，但無法強制要求ICE配合說明。

精華 FAQ

  • 因為ICE購買的「石墨」可秘密控制手機並蒐集個資，可能被用於擴大監控。彼得斯擔心其侵害公民自由，並要求交代採購原因、使用依據與是否已在美國部署。

  • 這套商業間諜軟體能讀取訊息、照片、定位資料與其他個資，還可能遠端控制手機。爭議在於它曾被報導鎖定記者與民眾，若進入美國執法體系，恐衝擊隱私與第一修正案權利。

  • 他要求ICE說明是否已在美國境內使用「石墨」、被鎖定的人數是公民或非公民、監控目標所在位置，以及當初為何選擇單一來源採購這套軟體，並限期於8月7日前回覆。

ICE 間諜 國土安全部

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