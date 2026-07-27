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西雅圖美食節槍擊案增至3死4傷 警方逮1嫌另1嫌在逃

中央社西雅圖26日綜合外電報導
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西雅圖美食節26日發生槍擊事件，造成多人傷亡。(美聯社)
西雅圖美食節26日發生槍擊事件，造成多人傷亡。(美聯社)

美國西雅圖警方26日表示，正在舉辦「西雅圖美食節」的西雅圖中心（Seattle Center）發生槍擊事件，死亡人數增至3人，當局已逮捕1名嫌犯，另1名嫌犯仍在逃。

美聯社報導，槍擊事件發生於當地時間下午6時左右，當時正值一年一度的西雅圖美食節（Bite of Seattle）接近尾聲。這項活動每年吸引數百家美食、零售攤商及表演團體參與。

西雅圖警局副局長戴維斯（Tyrone Davis）表示，警方目前尚未掌握在逃嫌犯的任何特徵。調查人員研判兩名嫌犯當時互相開槍，目前已無持續性的公共安全威脅。

目擊者描述，現場槍聲接連響起，場面一片混亂，大批民眾在占地74英畝的西雅圖中心園區內奔逃、尋找掩護。西雅圖中心距離知名地標太空針塔（Space Needle）僅約一個街區。

官員表示，共有3人死亡，另有4人受傷，其中包括1名2歲幼童，目前均在醫院接受治療，傷勢穩定。

西雅圖市長威爾森（Katie Wilson）表示，當局已經逮捕1嫌。她先前曾表示，已有2人被捕，後續更正為1人。

威爾森在聲明中表示，她想要「感謝趕赴現場並逮捕1名嫌犯的西雅圖警官」。

港景醫療中心（Harborview Medical Center）發言人葛瑞格（Susan Gregg）表示，院方創傷中心收治4名傷者，包括1名孩童、1名年齡不詳且正接受手術的女性、1名23歲男子及1名39歲女性。

案發時身處氣候宣言體育館（Climate Pledge Arena）南側的一名「西雅圖時報」（The Seattle Times）記者表示，他先是聽見數聲巨響，接著傳來疑似快速連發的槍聲。

25歲的瓦科納博（Estan Wakonabo）表示，當時他和女友在美食節現場，突然聽到槍聲。由於活動現場原本就擠滿人潮，他們甚至難以在擁擠的排隊人潮間移動。他說，當他和女友留在原地時，民眾開始互相踩踏。

他說：「當時根本一片混亂。」

參加美食節活動的韓特（Faith Adia Hunter）表示，槍擊發生時，她和朋友剛從一家法式可麗餅攤位買完食物，隨即意識到槍手就在附近。

她說：「槍聲響起時，我們就在槍手旁邊，所以立刻拔腿狂奔。」

韓特表示，她和其他人最後躲進附近的西雅圖兒童博物館（Seattle Children’s Museum）避難。

根據官方網站資料，西雅圖美食節創辦於1982年，每年為期3天，結合美食、美酒與社區活動，吸引約35萬人次參與。

西雅圖美食節26日發生槍擊事件，造成多人傷亡。圖為警察封鎖現場進行調查。(美聯社...
西雅圖美食節26日發生槍擊事件，造成多人傷亡。圖為警察封鎖現場進行調查。(美聯社)

精華 FAQ

  • 警方表示，這起發生在西雅圖中心的槍擊案已造成3人死亡、4人受傷，傷者都送醫治療，其中包含1名2歲幼童，目前狀況穩定。

  • 當局已逮捕1名嫌犯，另1名嫌犯仍在逃，但警方尚未掌握其特徵。調查人員研判，案發時兩名嫌犯可能曾互相開槍。

  • 多名目擊者稱槍聲接連響起後，現場陷入混亂，人群在西雅圖中心園區內奔逃避難，部分民眾甚至互相踩踏，最後有人躲進附近博物館。

槍擊 西雅圖

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