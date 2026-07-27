維州駕照弊案延燒 CDL限期重考否則停照 華人司機反彈

已經有卡車司機接到CDL必須重考的通知。(讀者提供)

維吉尼亞州商業駕照(CDL)核發爭議持續延燒。在維州 巴士重大車禍後，聯邦針對部分商業駕照訓練及核發程序展開調查，如今已出現首波重大影響。其中紐約州 車輛管理部門(DMV)開始向部分商業駕照持有人發出通知，要求全面重新接受筆試及路考，否則將面臨駕照遭暫停的處分，引發不少華人 卡車司機強烈反彈。

紐約州DMV通知，根據聯邦「車輛與交通法」第506條發出的暫停以及重新考試通知，該局接獲維州通報，指有合理依據懷疑部分商業駕照的核發程序存在不當情形，因此依「紐約州車輛與交通法」第506條，要求相關駕駛重新參加與其駕照等級相符的筆試、路考及附加資格測驗，以確認是否仍符合持有商業駕照資格。

DMV表示，道路測驗將涵蓋車輛安全檢查、基本駕駛操作及道路駕駛測試。若未依規定安排重考，駕照將自2026年8月6日凌晨12時01分起遭暫停，且不僅商業駕照失效，一般D級普通駕照也將同步遭到停權，屆時不得合法駕駛任何類型車輛。

通知要求駕駛人須於8月5日上午10時前完成預約，並在預約後14天內參加考試。

消息曝光後，不少華人司機在社群平台表達不滿，並質疑政府將責任轉嫁給已依法取得駕照的學員。

一名芝加哥地區的司機表示，當初為了取得商業駕照，不僅花費約1萬8000元學費與相關費用，還投入大量時間與心力，如今駕照到手後卻被要求全部重考，「這到底代表什麼？DMV要求重考，是要證明什麼？」

另有司機指出，凡是透過「紅蘋果」(Red Apple)駕校報名、前往維州考取CDL的學員，近期幾乎都收到相同通知。他質疑，駕校當初為了招收更多學員，主打維州考照較容易，因此吸引許多外州學員前往應考。

該司機表示：「如果在居住地就能輕鬆考，我們何必花那麼多時間和金錢跑到維州？大家就是相信合法取得的駕照才去考，現在卻要全部重考，這種駕照一點保障都沒有。」

不少受影響司機表示，若政府無法提出充分證據證明個別駕駛是在違規情況下取得駕照，而是全面要求重考，將考慮發起集體抗議，並尋求法律途徑維護自身權益。

目前紐約州DMV尚未公布受影響駕駛人數，也未說明是否僅限特定駕校或特定期間取得的商業駕照。隨著維州商業駕照核發風波持續發酵，事件後續發展備受運輸業及華人卡車司機關注。