人工智慧（AI）日益普及之際，全球學界面臨的一大挑戰，是確保它在教育體系中被運用得當。美聯社

人工智慧（AI）日益普及之際，全球學界面臨的一大挑戰，是確保它在教育體系中被運用得當，因為雖然AI是研究及學習的好工具，但也可能被用於作弊。

近期一項民調 顯示，九成大學生至少偶爾使用AI，61%的老師也表示使用AI。AI在學術界早已無所不在。但密西西比州阿爾肯州立大學（Alcorn State University）歷史學教授吉布森（Jason Gibson）最近發現，班上幾乎所有學生都利用AI在報告中作弊。

吉布森為了揪出作弊者，在期中作業的題目中，用白色字體暗藏一段文字指令。主題和工業革命有關，但隱藏指令要求AI在答案中穿插與「馬達加斯加」有關的隨機內容。結果顯示，學生連最基本的檢查都沒做，只是把題目說明複製貼上，再把聊天機器人生成的答案，複製貼回作答欄位。

吉布森在一則TikTok影片中表示，「我兩個班共35名學生當中，有32人期中作業部分內容不及格，因為他們全用AI生成完整答案，且顯然沒有檢查」。這段影片迅速爆紅，瀏覽次數超過180萬次。

他隨後在另一則影片分享部分學生答案，其中一份出現這句無厘頭的內容：「馬達加斯加在午後橫向漂浮。」另一份答案先是大談AI與社會不平等，最後冒出一句：「馬達加斯加的紫色腳踏車對著天花板低語。」

吉布森絕非唯一受類似情況困擾的教師。全美各地的老師和教授們，不斷抱怨學生用AI生成文章或作弊。一名布朗大學（Brown University）教授發現，他的半數以上學生用AI作弊；普林斯頓大學甚至放棄行該校實施逾百年的榮譽制度，開始強制監考。

吉布森揭露自己揪出作弊的手法後，允許學生對成績提出異議，最終只有兩人申訴。他說，這麼做不是為了要羞辱學生，但也表示，「我們不知道在AI時代，學術界應採取哪些最佳做法，只是在過程中努力維持一定程度的誠信與操守」。