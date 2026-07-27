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CPSC要求急診室交出病患個資給政府承包商分析 引爭議

記者顏伶如／即時報導
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「美國消費品安全委員會」要求某些全國規模最大醫院交出前往急診室就醫民眾的病歷資料...
「美國消費品安全委員會」要求某些全國規模最大醫院交出前往急診室就醫民眾的病歷資料給政府承包商Konza Health以供分析。（News 1130）

CNN 27日報導，獨立衛生政策研究暨新聞機構「KFF健康新聞」(KFF Health News)調查發現，旨在保護公眾免於受到危險產品傷害、負責對問題商品發布召回通知的「美國消費品安全委員會」(Consumer Product Safety Commission)，今年開始悄悄要求某些全國規模最大醫院交出前往急診室就醫民眾的病歷資料給政府承包商「孔扎健康」(Konza Health)以供分析，包括姓名、地址、診斷結果等，但醫院法律顧問與醫療業專家則對CPSC收集個資的權限、保存龐大敏感資料的能力、監測系統是否符合法律程序提出質疑。

CNN報導，直到「KFF健康新聞」針對開始搜集民眾個資對「美國消費品安全委員會」提出詢問之後，「美國消費品安全委員會」7月21日才宣布這項計畫。

根據「KFF健康新聞」取得文件、電郵以及五名知情人士採訪，「美國消費品安全委員會」企圖取得數以百萬計美國民眾急診病歷紀錄的手段，跟以產品安全為重點的核心宗旨明顯不符。一名委員會官員在電郵中對醫院強調，必須交出所有急診病患的可識別個人資料以供分析，包括姓名、地址、診斷結果與其他詳細個人資料，「孔扎健康」代表在與醫院高層主管的通訊中，則把「孔扎健康」參與個資搜集的角色界定為「強制規定」、「必須遵守」。

「美國消費品安全委員會」在內部備忘錄中寫道，希望今年年底之前至少有100家醫院開始交出詳細的病歷資料。

凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)衛生法教授霍夫曼(Sharona Hoffman)說：「整起事件令人感到不安。」

霍夫曼說，讓私人機構取得龐大個資對於病患隱私而言將造成風險，「如果這家公司真的在收集可識別身分資訊，對患者而言非常令人憂心」。

CNN報導，傳統上向來屬於獨立機關的「美國消費品安全委員會」，三名民主黨籍董事會成員遭川普總統開除後，董事會便形同虛設，要求急診室交出病患個資的計畫是在委員會陷入動盪之前便推出。「KFF健康新聞」查證發現，十多家醫院證實被要求交出急診病歷。

聯邦公共衛生主管機關並沒有法律根據得以強制要求醫院申報具有隱私性質的病歷資料，但CPSC官員在公開與私下談話中對醫院表示，若拒絕配合數據共享的監測新規恐將面臨懲罰。某些醫院主管指出，交出病患個資將觸犯聯邦隱私法規，因此不願交出資料。

精華 FAQ

  • 報導指出，CPSC要求部分大型醫院交出急診病患的可識別個資供分析，包括姓名、地址、診斷結果及其他詳細病歷資料，交由政府承包商Konza Health處理。

  • 他們認為CPSC未必有法律根據強制取得具隱私性的病歷，且大規模保存敏感資料與監測流程是否合乎聯邦隱私法規都存疑，可能損及病患權益。

  • CPSC內部曾希望年底前有至少100家醫院配合，但多家醫院已拒絕，相關計畫直到外媒追問後才公開，外界普遍批評其做法與產品安全職責不符。

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