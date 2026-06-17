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8.5億打造 華裔錢以佳設計 歐巴馬總統中心明天開幕

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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歐巴馬總統中心位於芝加哥南區的傑克森公園。(歐巴馬總統中心提供)
歐巴馬總統中心位於芝加哥南區的傑克森公園。(歐巴馬總統中心提供)

坐落於芝加哥南區傑克森公園的「歐巴馬總統中心」(Obama Presidential Center)，將於18日舉行開幕典禮，並緊接著在19 日「六月節」當天對外開放。這座中心不僅是記錄美國第 44 任總統歐巴馬執政生涯的紀念館，更是近年備受矚目的當代建築與社區創生計畫，期待為中心所在的非裔社區注入文化與經濟活力。

這項建設案總開發經費估計高達8.3億元。這筆龐大資金完全由歐巴馬基金會透過私人捐款與民間籌款募集，並未動用任何聯邦或地方納稅人的稅金。此外，基金會還額外籌措了約2.5億元的營運基金，用以確保該中心落成後，未來的日常維護與全球青年領袖培育計畫得以長期永續經營。

在建築理念方面，該中心由著名華裔建築師錢以佳(Billie Tsien)夫婦主導的建築團隊Tod Williams Billie Tsien Architects操刀，核心思想圍繞著「由下而上的公民力量」與「社區融合」。設計師打破了傳統總統圖書館封閉且嚴肅的單體建築框架，採取開放式的校園格局，將多棟功能不同的建築分散於占地19.3畝的公園綠地中，刻意模糊了紀念館與公共公園的界線。

整體中心不設圍牆，並規畫了開放式廣場、兒童遊樂場與散步步道，免費供周邊居民使用，實踐了「建築屬於人民」的民主精神，更榮獲LEED綠建築金級認證，完美與周邊的歷史林木與濕地生態融為一體。

整個中心最醒目的地標，當屬高達235呎的「博物館塔樓」。這座幾何石質巨塔由四面不對稱的漸進式結構重疊而成，其設計靈感源自四雙齊心協力向上攀登、交織緊握的手，象徵唯有集體的公共參與，國家才能不斷進步。

塔樓內部由地下一層與地上八層組成，其核心的一到五樓運用了最先進的數位互動科技與歷史文物，生動呈現歐巴馬的生平與執政內幕。館內甚至一比一還原了華府白宮的「橢圓形辦公室」，允許訪客走入其中體驗總統視角。而位於塔樓最頂層的「天空之室」(Sky Room)觀景台，讓訪客在此能同時俯瞰芝加哥南區全景與密西根湖畔的壯麗天際線。

該塔樓頂部外牆刻的是歐巴馬在2015年紀念塞爾瑪(Selma)至蒙哥馬利民權大遊行50周年時，所發表的一段演說摘要。這段鏤空的字體重疊交錯，從地面上很難像讀書一樣一行行辨識，但當訪客登上頂樓的「天空之室」時，陽光會穿過這些文字鏤空投射進室內。

這段文字主要意思為「你們就是美國。不被習慣與傳統所限制，不被現實所束縛，準備好去開創理應成就的未來。因為在這個國家的每個角落，都有需要邁出的第一步、有待開拓的新領域、以及更多需要跨越的橋樑。美國不是任何單一個人的計畫。在我們的民主制度中，最強大的一個詞就是『我們』——『我們人民』、『我們必將克服困難』、『是的，我們做得到』。這個詞不屬於任何人，它屬於每一個人。」

為了慶祝這座歷史性地標的誕生，18日的開幕儀式上更迎來眾星雲集開唱，包括搖滾天團U2的波諾(Bono)與The Edge、多次斬獲葛萊美獎的嘻哈天團「紮根合唱團」(The Roots)，以及傳奇音樂巨將Stevie Wonder等重量級國際巨星皆親臨現場登台獻藝，用音樂與歌聲點亮芝加哥南區的夜空。

歐巴馬總統中心戶外兒童遊樂區。(歐巴馬總統中心提供)
歐巴馬總統中心戶外兒童遊樂區。(歐巴馬總統中心提供)

藝術家Mark Bradford的作品「City of the Big Shou...
藝術家Mark Bradford的作品「City of the Big Shoulders」於歐巴馬總統中心博物館內的Hope and Change Lobby展示。(歐巴馬總統中心提供)

歐巴馬總統中心博物館陳列數位互動科技，呈現歐巴馬的生平與執政內幕。(歐巴馬總統中...
歐巴馬總統中心博物館陳列數位互動科技，呈現歐巴馬的生平與執政內幕。(歐巴馬總統中心提供)

歐巴馬總統中心戶外兒童遊樂區。(歐巴馬總統中心提供)
歐巴馬總統中心戶外兒童遊樂區。(歐巴馬總統中心提供)

歐巴馬總統中心博物館展出的Jeffery Gibson作品「Yet with a...
歐巴馬總統中心博物館展出的Jeffery Gibson作品「Yet with a Steady Beat」。(歐巴馬總統中心提供)

歐巴馬總統中心博物館「天空之室」(Sky Room)。(歐巴馬總統中心提供)
歐巴馬總統中心博物館「天空之室」(Sky Room)。(歐巴馬總統中心提供)

歐巴馬總統中心設有芝加哥公立圖書館分館。(歐巴馬總統中心提供)
歐巴馬總統中心設有芝加哥公立圖書館分館。(歐巴馬總統中心提供)

歐巴馬夫婦與繪製兩人大型壁畫的藝術家Njideka Akunyili Crosb...
歐巴馬夫婦與繪製兩人大型壁畫的藝術家Njideka Akunyili Crosby(中)。(歐巴馬總統中心提供)

歐巴馬總統中心博物館印著歐巴馬競選時的口號「YES WE CAN」。(歐巴馬總統...
歐巴馬總統中心博物館印著歐巴馬競選時的口號「YES WE CAN」。(歐巴馬總統中心提供)

博物館內的仿真總統橢圓形辦公室。(歐巴馬總統中心提供)
博物館內的仿真總統橢圓形辦公室。(歐巴馬總統中心提供)

歐巴馬總統中心博物館「天空之室」(Sky Room)。(歐巴馬總統中心提供)
歐巴馬總統中心博物館「天空之室」(Sky Room)。(歐巴馬總統中心提供)

歐巴馬總統中心博物館「天空之室」(Sky Room)觀景台鏤空的字體。(歐巴馬總...
歐巴馬總統中心博物館「天空之室」(Sky Room)觀景台鏤空的字體。(歐巴馬總統中心提供)

歐巴馬總統中心博物館陳列數位互動科技，呈現歐巴馬的生平與執政內幕。(歐巴馬總統中...
歐巴馬總統中心博物館陳列數位互動科技，呈現歐巴馬的生平與執政內幕。(歐巴馬總統中心提供)

該塔樓頂部外牆刻的是歐巴馬在2015年紀念塞爾瑪(Selma)至蒙哥馬利民權大遊...
該塔樓頂部外牆刻的是歐巴馬在2015年紀念塞爾瑪(Selma)至蒙哥馬利民權大遊行50周年時，所發表的一段演說摘要。(歐巴馬總統中心提供)

精華 FAQ

  • 中心將於18日舉行開幕典禮，並在19日「六月節」當天正式對外開放，象徵以紀念活動連結歷史意義與公共參與。

  • 設計由錢以佳團隊主導，採開放式校園格局，沒有圍牆，並以廣場、步道與遊樂場融入公園，強調民主、公民力量與社區共享。

  • 總開發經費約8.3億美元，完全來自私人捐款，另募得營運基金；開幕演出則邀請Bono、The Edge、The Roots與Stevie Wonder等巨星同台。

歐巴馬 華裔 非裔

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