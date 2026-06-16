奧克拉荷馬州參院初選 川普支持的眾議員赫恩勝出

奧克拉荷馬州聯邦眾議員赫恩。 (美聯社)

奧克拉荷馬州 聯邦眾議員 赫恩(Kevin Hern)16日晚間以49.7%的得票率，壓倒性擊潰對手，贏得參院共和黨初選提名，角逐新任國安部長穆林(Markwayne Mullin)升官前擔任的參院出缺席次。

美聯社報導，赫恩勝選再次凸顯川普 總統背書在共和黨內部的強大影響力，