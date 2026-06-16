我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

住養老院20年 86歲退休師「練習變老」：一類人最不適合來住

奧克拉荷馬州參院初選 川普支持的眾議員赫恩勝出

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
奧克拉荷馬州聯邦眾議員赫恩。 (美聯社)
奧克拉荷馬州聯邦眾議員赫恩。 (美聯社)

奧克拉荷馬州聯邦眾議員赫恩(Kevin Hern)16日晚間以49.7%的得票率，壓倒性擊潰對手，贏得參院共和黨初選提名，角逐新任國安部長穆林(Markwayne Mullin)升官前擔任的參院出缺席次。

美聯社報導，赫恩勝選再次凸顯川普總統背書在共和黨內部的強大影響力，

赫恩可望在11月大選中勝選，自1990年以來，民主黨還沒有在該州贏下任何一場聯邦參議員選舉。

精華 FAQ

  • 赫恩在這場共和黨初選中獲得49.7%的得票率，明顯領先其他對手，順利拿下提名，將代表共和黨角逐聯邦參議院席次。

  • 赫恩要角逐的是穆林留下的參院席次。穆林因升任國安部長而出缺，赫恩因此在初選勝出後，接續投入正式大選。

  • 這場結果最重要的訊號，是川普對共和黨初選仍有強大影響力。媒體指出，赫恩勝選再次證明川普背書能有效左右黨內選戰。

奧克拉荷馬州 眾議員 川普

上一則

德拉瓦州醫院槍擊案一死 一嫌犯落網

延伸閱讀

3州及華府選舉今登場 喬治亞州共和黨參院決選最受矚目

3州及華府選舉今登場 喬治亞州共和黨參院決選最受矚目
紐時：舒默挑的候選人在民主黨愛州聯邦參議員初選勝出

紐時：舒默挑的候選人在民主黨愛州聯邦參議員初選勝出
緬因州民主黨參議員初選 醜聞纏身的普拉特納當選

緬因州民主黨參議員初選 醜聞纏身的普拉特納當選
放棄連任聯邦眾議員轉戰南卡州長 梅絲共和黨初選落敗

放棄連任聯邦眾議員轉戰南卡州長 梅絲共和黨初選落敗

熱門新聞

馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

2026-06-14 12:12
微軟共同創辦人蓋茲前妻梅琳達，奉勸即將因美國多個重大科技IPO而一夜暴富的人，把一半的財富捐出去。(美聯社)

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

2026-06-14 11:01
馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

2026-06-15 02:30
橄欖油不用一定要買有機的，最好選擇標有「初榨」和「冷壓」的單一產地高品質橄欖油。(美聯社)

草莓、餅乾、橄欖油…買這5種食品 未必要選有機的

2026-06-09 02:00
國會1989年通過社安金改革，把完全退休年齡從65歲提高到67歲。(路透)

社安金快用光…「調高退休年齡」解套？民主黨要白宮說明

2026-06-15 12:24
美國總統川普。（美聯社）

川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗

2026-06-12 11:06

超人氣

更多 >
世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄
隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢
身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？

身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？
不買SpaceX股票 如何透過指數基金來投資

不買SpaceX股票 如何透過指數基金來投資