奧克拉荷馬州參院初選 川普支持的眾議員赫恩勝出
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奧克拉荷馬州聯邦眾議員赫恩(Kevin Hern)16日晚間以49.7%的得票率，壓倒性擊潰對手，贏得參院共和黨初選提名，角逐新任國安部長穆林(Markwayne Mullin)升官前擔任的參院出缺席次。
美聯社報導，赫恩勝選再次凸顯川普總統背書在共和黨內部的強大影響力，
赫恩可望在11月大選中勝選，自1990年以來，民主黨還沒有在該州贏下任何一場聯邦參議員選舉。 赫恩在這場共和黨初選中獲得49.7%的得票率，明顯領先其他對手，順利拿下提名，將代表共和黨角逐聯邦參議院席次。 赫恩要角逐的是穆林留下的參院席次。穆林因升任國安部長而出缺，赫恩因此在初選勝出後，接續投入正式大選。 這場結果最重要的訊號，是川普對共和黨初選仍有強大影響力。媒體指出，赫恩勝選再次證明川普背書能有效左右黨內選戰。
精華 FAQ
赫恩在這場共和黨初選中獲得49.7%的得票率，明顯領先其他對手，順利拿下提名，將代表共和黨角逐聯邦參議院席次。
赫恩要角逐的是穆林留下的參院席次。穆林因升任國安部長而出缺，赫恩因此在初選勝出後，接續投入正式大選。
這場結果最重要的訊號，是川普對共和黨初選仍有強大影響力。媒體指出，赫恩勝選再次證明川普背書能有效左右黨內選戰。
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