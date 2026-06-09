NBC獨家：谷歌總部為K-12年級老師培訓AI

科技巨頭谷歌（Google）上周在加州總部為70名搭機前來的幼稚園到高中12年級（K-12）老師舉辦人工智慧（AI）培訓營。示意圖（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 谷歌在加州總部為70名K-12教師舉辦AI培訓營，推廣Gemini等教育應用。

谷歌在加州總部為70名K-12教師舉辦AI培訓營，推廣Gemini等教育應用。 重點二： 培訓除教使用AI，也教老師如何說服對AI存疑的同事一起採用。

培訓除教使用AI，也教老師如何說服對AI存疑的同事一起採用。 重點三：面對社會對AI的反彈，谷歌強調讓教師以減負與善用為前提導入AI。

國家廣播公司(NBC)9日獨家報導，科技巨頭谷歌 (Google )上周在加州 總部為70名搭機前來的幼稚園到高中12年級(K-12)老師舉辦人工智慧(AI)培訓營，除了教導如何用AI產品，還協助教師們如何說服對AI抱持懷疑態度的同事也加入使用行列。

參加培訓營的老師向谷歌AI助理Gemini發問如何製作有關角色扮演的課程，很快就得到結果。如果使用生成式人工智慧(generative AI)，英文老師為發音課程備課的時間，可望從平日的數小時縮減到只要兩分鐘。

「谷歌教育工作者系列」(Google Educator Series)是谷歌把旗下產品推廣到校園的長期計畫之一，從培訓營內容可以看出谷歌對於AI的關注日漸增加。

絕大多數參加培訓的老師表示，家鄉的同事對AI普遍有著「謹慎的好奇心」。

與谷歌合作研發教育訓練計畫的非營利教育組織ISTE+ASCD專案主任羅勃茲(Winston Roberts)說，從教育工作者的角度來看，如果是幫忙減輕負擔，而不是強迫塞來一件必須學習的新事物，就會顯得較不可怕。

報導指出，如何克服反對AI聲浪的指導，反映了社會大眾對AI漸趨敵視的情緒，由家長發起的草根運動正在逐漸壯大，要求學校減少對電腦的依賴。教宗良十四世(Pope Leo XIV)上個月發表上任後第一份教宗通諭，呼籲應該對於採用AI放慢腳步。谷歌前執行長施密特(Eric Schmidt)在亞利桑納大學(University of Arizona)畢業典禮演講時說，人工智慧帶來的技術轉型將比以往任何時候規模更大、速度更快、影響更深遠，台下觀眾報以噓聲。全美規模最大的教師工會則呼籲限制小學使用AI以及螢幕時間。

谷歌全球教育影響力總監珍妮‧馬吉拉(Jennie Magiera)在培訓營舉辦期間受訪時說，隨著AI進步，老師與學生都將持續使用AI。她說，谷歌希望培訓更多老師，讓老師能夠擁有駕馭AI的力量，把AI用於良善目的。

夏威夷州伊娃海灘(Ewa Beach)中學英文老師康普頓(Karen Compton)指出，去年課堂上還很少觸及AI，如今已變成無所不在，必須趕快了解才行。

她比喻說：「如果有學生在走廊奔跑，你會教導他們在走廊上應有的適當行為，而不是把走廊給拆了，我也是以相同心態看待AI。」