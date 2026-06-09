美國航空空姐陳屍佛州南部海灘 警方研判死因為潛水事故
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今日美國報報導，佛羅里達州魚類及野生動物保育委員會(Florida Fish and Wildlife Conservation Commission)證實，美國航空(American Airlines)31歲空姐凱莉‧威廉斯(Kellie Melinda Williams)3日晚間被發現陳屍好萊塢海灘(Hollywood Beach)，根據遺體傷勢初步研判，可能是受到船隻撞擊致死。
佛州魚類及野生動物保育委員會已對威廉斯死亡案件展開調查，調查結束後將公布報告。調查人員表示，威廉斯可能在浮潛或潛水時被船隻撞到。
美東時間3日晚間8時左右，兩名漁民在好萊塢海灘發現一具屍體而向當地警局報案。好萊塢警察局(Hollywood Police Department)次日通知佛州魚類及野生動物保育委員會。
好萊塢警方表示，威廉斯頭部遭到撞擊。警方並未公布任何肇事船隻的相關訊息。
美國航空發表聲明說，對於失去威廉斯深感哀痛，「在這個艱難時刻，我們對她的家人、親人與同事表示慰問，並將提供全力支持」。
威廉斯的父母對地方電視台WTVJ表示，女兒新婚不到一年，從加州搬到佛州。
佛州魚類及野生動物保育委員會證實，31歲的美國航空空姐凱莉‧威廉斯在佛羅里達州好萊塢海灘被發現陳屍，時間為3日晚間，由漁民先行報案。 依據遺體傷勢與初步調查，警方研判威廉斯可能是在浮潛或潛水時遭船隻撞擊，且頭部受到重創，死因仍待進一步調查確認。 美國航空發聲明表示對威廉斯離世深感哀痛，並向家屬、親友與同事致哀，承諾提供全力支持；她的父母則透露她新婚未滿一年，才從加州搬到佛州。
精華 FAQ
佛州魚類及野生動物保育委員會證實，31歲的美國航空空姐凱莉‧威廉斯在佛羅里達州好萊塢海灘被發現陳屍，時間為3日晚間，由漁民先行報案。
依據遺體傷勢與初步調查，警方研判威廉斯可能是在浮潛或潛水時遭船隻撞擊，且頭部受到重創，死因仍待進一步調查確認。
美國航空發聲明表示對威廉斯離世深感哀痛，並向家屬、親友與同事致哀，承諾提供全力支持；她的父母則透露她新婚未滿一年，才從加州搬到佛州。
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