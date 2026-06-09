美國航空空姐陳屍佛州南部海灘 警方研判死因為潛水事故

好萊塢海灘（Hollywood Beach）。示意圖（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國航空31歲空姐威廉斯被發現陳屍好萊塢海灘。

美國航空31歲空姐威廉斯被發現陳屍好萊塢海灘。 重點二： 佛州保育委員會研判她可能遭船隻撞擊致死。

佛州保育委員會研判她可能遭船隻撞擊致死。 重點三：警方稱她頭部受創，肇事船隻資訊尚未公布。

今日美國報報導，佛羅里達州魚類及野生動物保育委員會(Florida Fish and Wildlife Conservation Commission)證實，美國航空(American Airlines)31歲空姐凱莉‧威廉斯(Kellie Melinda Williams)3日晚間被發現陳屍好萊塢 海灘(Hollywood Beach)，根據遺體傷勢初步研判，可能是受到船隻撞擊致死。

佛州 魚類及野生動物保育委員會已對威廉斯死亡案件展開調查，調查結束後將公布報告。調查人員表示，威廉斯可能在浮潛或潛水時被船隻撞到。

美東時間3日晚間8時左右，兩名漁民在好萊塢海灘發現一具屍體而向當地警局報案。好萊塢警察局(Hollywood Police Department)次日通知佛州魚類及野生動物保育委員會。

好萊塢警方表示，威廉斯頭部遭到撞擊。警方並未公布任何肇事船隻的相關訊息。

美國航空發表聲明說，對於失去威廉斯深感哀痛，「在這個艱難時刻，我們對她的家人、親人與同事表示慰問，並將提供全力支持」。

威廉斯的父母對地方電視台WTVJ表示，女兒新婚不到一年，從加州 搬到佛州。