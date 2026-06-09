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左翼候選人進入洛杉磯市長決選 川普力挺者出局

中央社洛杉磯9日綜合外電報導
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截至8日夜，民主黨籍社會主義者、洛杉磯市議員拉曼（Nithya Raman，圖）...
截至8日夜，民主黨籍社會主義者、洛杉磯市議員拉曼（Nithya Raman，圖）贏得28.5%選票，超越原本以25.8%居次的普拉特（Spencer Pratt）。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：洛杉磯市長首輪選舉結果出爐，拉曼與貝斯進入決選。
  • 重點二：川普背書的共和黨候選人普拉特，未能擠進最後兩名。
  • 重點三：郵寄選票持續計入後，拉曼票數反超普拉特並確定晉級。

美國加州洛杉磯市長決選將於11月登場，美國媒體預測，首輪選舉出線的是左翼候選人拉曼與現任市長貝斯，總統川普背書的共和黨籍候選人普拉特未能進入決選。

法新社報導，根據洛杉磯郡（Los Angeles County）當局，截至昨夜，民主黨籍社會主義者、洛杉磯市議員拉曼（Nithya Raman）贏得28.5%選票，超越原本以25.8%居次的普拉特（Spencer Pratt）。

美國有線電視新聞網（CNN）、國家廣播公司新聞網（NBC News）等多家美媒預測，儘管首輪選舉計票作業仍在進行中，拉曼已獲得進入決選的足夠票數。

首輪得票率第2的候選人將於11月與尋求連任的現任市長貝斯（Karen Bass）正面對決。民主黨籍的貝斯曾任聯邦眾議員，2022年當選全美第2大城市洛杉磯的市長。

拉曼於社群平台X發聲明表示，能進入決選，她感到非常榮幸，接下來將繼續奮鬥，讓洛杉磯更健康、安全、快樂、生活更負擔得起。

貝斯也在X發文宣布勝利，同時表示，「洛杉磯拒絕了普拉特與MAGA（讓美國再次偉大）路線」。

前實境秀名人普拉特獲川普（Donald Trump）公開支持。普拉特的住家毀於去年肆虐洛杉磯地區的野火，他把選戰重心擺在民眾普遍不滿洛杉磯市重建步調緩慢、道路坑坑洞洞、街友吸毒，以及市府效率低落且受特殊利益團體左右等問題。

在2日投票結束後，普拉特得票率一度位居第2，但隨著郵寄選票陸續計入，他的排名已被超越。

加州所有登記選民都會收到郵寄選票，只要回寄郵戳落在選舉日以前，即視為有效票，一些選票可能會在投票所關閉幾天後才送達計票中心。

洛杉磯市長決選將於11月3日星期二美國期中選舉日舉行。

精華 FAQ

  • 根據首輪開票與美媒預測，進入11月決選的是左翼市議員拉曼，以及尋求連任的現任市長貝斯；兩人將在期中選舉日正面交鋒。

  • 普拉特在投票結束後一度名列第二，但隨著郵寄選票陸續計入，拉曼票數超前並取得足夠優勢，因此普拉特最終被擠出決選名單。

  • 拉曼表示能進入決選深感榮幸，接下來會繼續努力讓洛杉磯更健康、安全且可負擔；貝斯則宣稱勝利，並稱洛杉磯拒絕了普拉特與MAGA路線。

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