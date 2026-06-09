「加密貨幣大神」班克曼-佛里特 請求川普特赦

犯下美國史上規模最大的金融詐騙案的加密貨幣平台FTX創辦人兼前任執行長班克曼-佛里特。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 班克曼-佛里特向川普政府請求服刑後總統特赦。

班克曼-佛里特向川普政府請求服刑後總統特赦。 重點二： FTX破產案被認定為美國史上最大金融詐騙之一。

FTX破產案被認定為美國史上最大金融詐騙之一。 重點三：若獲特赦，定罪後的投票與就業限制可望解除。

根據司法部 網站資料，犯下美國史上規模最大的金融詐騙案的加密貨幣 平台FTX創辦人兼前任執行長班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)，已經向川普 總統請求特赦。

彭博新聞報導，34歲的班克曼-佛里特提出申請項目為「服刑期滿後赦免」(pardon after completion of sentence)。

班克曼-佛里特創立的FTX在2022年宣告破產，引發加密貨幣圈恐慌，他也因為詐騙客戶80億而遭金融犯罪起訴。聯邦檢察官指出，班克曼-佛里特把數十億客戶資金偷偷轉移到自己的貨幣對沖基金公司Alameda Research，做為風險投資、政治捐款、購買房地產等用途

2023年，陪審團裁定七項罪名全數有罪，包括電子詐欺、證券詐欺以及共謀洗錢等。曼哈頓聯邦法院法官卡普蘭(Lewis Kaplan)2024年判處班克曼-佛里特25年有期徒刑，沒收110億元資產與收益。

紐約南區聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)曾形容，這起案件是美國史上規模最大的金融詐騙案。原本被奉為「加密貨幣圈大神」、「加密貨幣神童」的班克曼-佛里特，跌落神壇之前個人淨資產上看260億，FTX巔峰時期市值估計有320億。

根據司法部網站，「服刑期滿後赦免」類別的特赦不會消除班克曼-佛里特的罪名，而是在服刑完畢之後恢復某些公民自由，例如投票權、擔任陪審團員的權利。

如果請求獲得批准，班克曼-佛里特在取得執照、就業、住房或教育等方面因為定罪而面臨的限制都將消除。

擔任FTX執行長期間，班克曼-佛里特是為民主黨選舉與相關倡議捐款的最大手筆金主之一。不過，在聯邦監獄服刑期間，他在社群媒體發文則經常對川普政府表達支持。

班克曼-佛里特接受8日播出的福斯商業新聞網專訪時說，非常渴望獲得總統特赦。

司法部網站紀錄顯示，班克曼-佛里特是在2026年提出總統特赦請求，但未公布確切日期。

白宮發言人不願對CNN發表評論，但表示川普今年1月接受紐約時報訪問時，便已表明不會特赦班克曼-佛里特。