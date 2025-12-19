川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

川普 總統18日宣布暫停綠卡 抽籤(green card lottery)計畫，因為該計畫讓布朗大學(Brown University)與麻省理工學院(MIT)槍擊案的葡萄牙 裔兇嫌瓦倫特(Claudio Neves Valente)得以入境美國。

國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)透過社群「X平台」發文寫道，「根據川普的指示，我已下令美國公民暨移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)暫停綠卡抽籤計畫。

諾姆表示，「根本不該容許這種罪大惡極的人進入我們的國家。」

美聯社報導，48歲的葡萄牙裔男子瓦倫特涉嫌13日布朗大學2死9傷的槍擊案，並於15日謀殺MIT核子科學教授洛萊羅(Nuno Loureiro)。

警方18日晚間9時在新罕布夏州塞勒姆(Salem)搜捕瓦倫特時，在一個儲藏室內發現一名男子的屍體，該名男子顯然自戕身亡。

麻州聯邦檢察官富利(Leah B. Foley)表示，瓦倫特2017年獲得合法永久居民身分。