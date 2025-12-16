我的頻道

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

國際生銳減衝擊財務 芝德堡大學裁114教職員

記者顏伶如／即時報導
羅伯雷納的兒子尼克。（美聯社）
羅伯雷納的兒子尼克。（美聯社）

好萊塢78歲名導羅伯雷納(Rob Reiner)與68歲妻子蜜雪兒(Michele Singer Reiner)14日被發現陳屍洛杉磯家中，羅伯雷納兒子尼克(Nick Reiner)涉嫌弒親而被捕。娛樂新聞網站「第六版」(Page Six)獨家報導，替身演員奧德(Erik Audé)15日受訪時說，2016年拍攝電影「成為查理」(Being Charlie)期間在片廠目睹雷納父子兩人關係緊張，當著劇組人員面前發生口角，「可以明顯看出尼克驕縱成性，羅伯已經忍無可忍」。

奧德表示，父子兩人當時在片廠吵得劍拔弩張，「我的感想是，這孩子窮盡一切手段惹怒父親，羅伯做什麼都不對」。奧德說，尼克就是個靠關係上位的權貴二代(nepo-baby)，是「被寵壞的敗兒十足典型」(a spoiled kid to the tee)。

他表示，羅伯雷納因為愛兒子，所以跟尼克一起拍攝這部影片，「儘管如此，兒子還是忘恩負義」。

奧德表示，尼克還沒被捕之前，其實有預感尼克與羅伯雷納夫妻遇害有關。他說，從第一天在片廠開始，我就感受到父子之間充滿敵意，兩人互動既尷尬又奇怪，不過大吵一架之後父子兩人和好，以親吻收場。

他表示，家人之間難免會吵架，但都是在家裡私下吵，「大家平常都會對於在什麼環境跟家人吵架先過濾一下，但他們沒有」。

奧德說，自己參與演說的替身鏡頭後來雖然被刪除，但拍片期間始終獲得羅伯雷納友善對待。

「成為查理」屬於半自傳電影，主角是一名毒品成癮的年輕男子，人物原型就是尼克。

尼克2016年接受AOL專訪時表示，這部電影讓父子之間關係變得更加親近，但「第六版」報導指出，劇組人員表示，這部電影其實讓雷納父子關係變得更為疏遠，對於增近親子關係毫無助益。

洛杉磯 好萊塢 親子

上一則

手頭拮据民眾捐血漿獲合法報酬 但付費制度引發剝削質疑

