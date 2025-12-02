田州特別選舉 共和黨候選人范艾普斯勝選

根據最新開票結果，共和黨候選人范艾普斯(右)預計勝選田州特別選舉。 (美聯社)

共和黨 田納西州聯邦眾議員格林(Mark Green)今夏辭職，遞補人選將由2日特別選舉產生。美聯社於2日晚間9時37分開出的95%選票結果預測，共和黨候選人范艾普斯(Matt Van Epps)以53.9%的得票率獲勝，而緊追在後的民主黨 州參議員貝恩(Aftyn Behn)得票率為45%。

美聯社分析，田州國會第七選區是保守派居多數的共和黨票倉，川普 總統與共和黨今年在各地地方選舉接連遭逢挫敗之後，支持度是否止跌回升，這場選舉成為考驗。

過去幾周，田州特別選舉開銷突然增加，電視頻道選舉廣告鋪天蓋地，居民家裡信箱則塞滿競選傳單。

共和黨候選人范艾普斯獲得支持川普的政治行動委員會「讓美國再次偉大」(MAGA, Inc)贊助100多萬元。這是2024年總統大選結束後，「讓美國再次偉大」政治行動委員會第一次為選舉贊助經費，由此可見田州選舉的重要性。

眾院議長強生(Mike Johnson)與共和黨全國委員會(Republican National Committee)主席古特爾斯(Joe Gruters)1日都在田州造勢活動上向支持者拉票，川普則透過電話連線向群眾發表演說，並為范艾普斯舉行電視造勢活動。

先前在新澤西州、維吉尼亞州等地的地方選舉，民主黨得票率均大幅領先而獲勝，如果在田州特別選舉傳出捷報，等於讓民主黨在2026年期中選舉到來之前打一劑強心針。

民主黨候選人是州參議員貝恩，他獲得民主黨「眾議院多數政治行動委員會」(House Majority PAC)贊助100萬元。民主黨全國委員會(Democratic National Committee)主席馬丁(Ken Martin)到田州為貝恩助選，前副總統賀錦麗(Kamala Harris)在納許維爾(Nashville)新書巡迴行程期間參加貝恩的掃街拜票活動。選前之夜網路造勢活動的貴賓包括田納西州出身的前總統高爾(Al Gore)、民主黨紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)。

田州國會第七選區是2022年重畫的三個選區之一，目的在於削減民主黨票倉納以及田州第一一大城納許維爾的影響力。