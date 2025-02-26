偷看如偷吃 「追劇出軌」有這麼嚴重？

Netflix在2017年調查發現，48%的人曾經「追劇出軌」。美聯社

和伴侶約好今晚一起看最近熱播的新劇，結束一天工作回到家才發現對方已經先看完了，你會發飆嗎？

「追劇出軌」也就是在伴侶不知情的情況下偷偷先看兩人一起追的節目，可能比你想像的更加傷人，就算感情最好的情侶也可能因此產生矛盾。

Yahoo Entertainment訪問的心理學博士巴森（Frankie Bashan）表示，「追劇出軌」考驗感情的原因和節目本身關係沒那麼大，可能傷害伴侶的是這個行為所代表的意義。

巴森解釋，這種行為可能被解讀為一種背叛，「出軌者」放棄了和另一半一起參與事物的機會和共享的時間，選擇優先自己享受，而忽略對伴侶的關心。

科技讓人與人的距離越來越遠，因此與所愛之人共度時光顯得愈發重要，背叛和忽略的感受可能因為不同人依戀方式的差距而帶來情緒刺激，甚至引發在親密關係中的焦慮。

人際關係專家也表示，對某些人來說或許不算什麼，但對其他人而言，忠誠是關於互相尊重，很微小的行為也可能引發不信任感。

「追劇出軌」背後竟有科學根據？

巴森表示，和愛人共同觀看喜歡的節目可以引發多巴胺、去甲腎上腺素和催產素等神經遞質的釋放，而這些化學物質負責快感、聯繫和信任感等情緒的產生。

她解釋道：「這是一種化學分泌、大腦中的生物和物理變化，我們渴望舒服、安全、有愛的感受。」

過去的電視節目時間固定，全家人都必須聚集在客廳一起觀看，但有了串流平台和各式各樣的電子設備讓「偷看」變得更容易，破壞了在親密關係中重要的相處時間。

Netflix 在2017年調查美國超過3萬對夫妻後發現，48%的人承認曾經「追劇出軌」，這個比例從2013年的12%，在4年內大幅增加，隨著串流服務的興起而愈發普遍。

2023年的最新調查也顯示，38%的人會因為伴侶在一起看劇時快轉而感到不高興，而將近6成的人會在「出軌」後陪另一半再看一次，近2成的人更表示他們從不承認偷看，會在重看時假裝自己沒有看過。

專家表示，「追劇出軌」對關係帶來的傷害並不是真的和節目相關，因此建議情侶之間應加強溝通、劃定「可以偷看」和「一定要一起看」的節目範圍。

當觀點不一致時，巴森也建議應從感情維繫的角度入手，向伴侶強調自己在意的不是電視，而是兩人共度的時光。