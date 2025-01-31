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Vogue專欄諷梅蘭妮亞官方肖像：客串「誰是接班人」

世界新聞網李芊芊／即時報導
第一夫人梅蘭妮亞肖像。取自白宮官網
第一夫人梅蘭妮亞肖像。取自白宮官網

第一夫人梅蘭妮亞在Vogue 28日發表的時尚專欄文章中被抨擊得體無完膚。

Vogue作家Hannah Jackson在文章中譏諷第一夫人在白宮官方肖像中的服裝選擇和外型，這張肖像由比利時攝影師 Régine Mahaux 拍攝，並於本周早些時候發佈。

文章批評梅蘭妮亞看起來像是在客串一集川普曾經主持的真人秀「誰是接班人」(The Apprentice)，而不是擔任美國第一夫人的角色。

梅蘭妮亞在照片中選擇穿著黑色 Dolce & Gabbana 晚禮服外套、白色鈕扣上衣和 Ralph Lauren 束腰，更被嘲笑像「業餘魔術師」，而不像公職人員。

此文一經發出就受到川普支持者猛烈攻擊，右翼的Newsmax主持人Todd Starnes在個人網站寫道：「經營Vogue雜誌的刻薄女孩（mean girl）發表了一篇對第一夫人的白宮官方肖像的尖銳抨擊。目前還不清楚 Vogue 為何要劍指川普夫人。也許是嫉妒？也可能只是因為她們討厭大膽、自信的共和黨女性。」

川普再次入主白宮，曾經擔任模特兒的夫人梅蘭妮亞的穿著打扮再次成為眾人焦點。日前，梅蘭妮亞在川普就職典禮上戴著遮住半臉的禮帽，也曾引起熱議。

川普 白宮 共和黨

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