川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

搜救人員在31日繼續在波多馬克河尋找殘骸。（美聯社）

美國29日發生民航客機與軍用直升機相撞事件，美國總統川普 30日證實67人全部遇難，並暗示意外發生的原因可能與聯邦航空管理局（FAA）過去的多元雇用計畫有關。

一架美國航空搭載60名乘客和4名機組人員的民航客機美東時間29日準備降落雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagon Washington National Airport）時，與一架正在夜間訓練的黑鷹直升機相撞，雙雙墜毀在機場旁的波多馬克河（Potomac River）；全部共67人。

川普30日針對意外事件發表談話，他表示，很遺憾的，沒有人生還；川普表示，聯邦航空管理局、聯邦安全運輸委員會和美國軍隊將針對意外做系統性和深度的調查。

川普指出，航空交通管制的工作必須由最聰明、最具心理素質的人來承擔；川普說，他在2016年擔任總統時，確立這樣的標準，但拜登 政府上台後，又降低了標準。

川普表示，聯邦航空管理局的多元和包容雇用計畫，竟包含嚴重智能障礙、有精神問題等員工；川普說，他已在日前簽署行政命令，修正聯邦航空管理局的低標準。

川普沒有說實意外與航空交通管制的指示有關，但認為塔台給的警告太晚，甚至在意外發生前，塔台還詢問黑鷹直升機有沒有看到客機。

至於被媒體質問，何以認為意外與FAA的多元雇用計畫有關？川普先是說，有可能（it just could have been），又回答說，因為他有常識（common sense），指航空交通管理像是最頂尖的西洋棋，不但要一心多用，還要操作複雜的電腦，必須雇用最好的人。

川普並質疑，為何兩架飛機會保持在同樣的高度？認為如果能即早變換到不同的高度，就可以避免意外。