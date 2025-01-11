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洛杉磯市長否認開除消防局長 對不和傳言嗤之以鼻

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洛杉磯市長否認開除消防局長 對不和傳言嗤之以鼻

世界新聞網王若馨／即時報導
洛杉磯市長巴斯。(歐新社資料照)
洛杉磯市長巴斯。(歐新社資料照)

因野火危機處理而備受批評的洛杉磯市長巴斯（Karen Bass），周六否認她開除了消防局局長克勞利（Kristin Crowley），並在被問到她與克勞利不和的問題時嗤之以鼻。

巴斯在記者會上表示，她與克勞利在行動上「步調一致」。

她說：「如果我們之間有任何分歧，我們會繼續私下解決這些問題。」

當記者問她是否真的解雇了克勞利，她回答「沒有」，從鼻孔發出「嗤」的不滿笑聲。

克勞利周五在一場訪問中，直言洛杉磯市政府的領導層「失職」，既未能幫助受災民眾，也讓洛杉磯消防局無法有效完成工作。

克勞利表示，市長對洛杉磯消防局（LAFD）預算的削減影響了整個南加州的救火行動。她說：「我們不斷大聲疾呼，希望獲得適當的資金支持，讓消防員能做好本職工作，服務社區。」

這場野火已造成11人死亡，逾36萬人緊急撤離，初步災損上看1500億元，可能成為美國史上最慘重的林火天災。

明星克蘿伊‧卡戴珊（Khloe Kardashian）在Instagram聲援克勞利，並稱巴斯是「一個笑話」。

此外，前真人秀明星普拉特（Spencer Pratt）周五宣布，他計畫對加州提起訴訟，指控其在應對太平洋斷崖（Pacific Palisades）野火中存在疏忽，導致他的家被燒毀。

影片來源：YouTube@Fox News

洛杉磯 加州 預算

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